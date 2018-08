The Ballad of Buster Scruggs | il Far West visto dai fratelli Coen

gqitalia

(Di venerdì 31 agosto 2018) A Venezia 75 non approda un film deima è come se ne ce ne fossero sei, corti e riuniti in un’unica pellicola legati dal temaern. Theofscorre sul grande schermo come facevano certi film antologici italiani, ormai divenuti classici, di una quarantina di anni fa, vedi Boccaccio 70, per certi versi un punto di riferimento (ammesso) di questa operazione. E. “Amando tutto il cinema, amiamo anche i corti. Solo che non hanno un mercato commerciale. Nella tradizione italiana della commedia, anche sexy, poi non mancano film a episodi firmati da più registi che abbiamoda ragazzi”, “in qualche modo rappresentano un genere che ci piacerebbe far rivivere perché non abbastanza frequentato” spiegano i due registi passandosi la palla e la parola. Il progetto, però, è anche nato un po’ per caso, nel senso che ha avuto una ...