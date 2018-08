Terremoto | scossa 3 7 davanti alla costa di Pesaro

Terremoto Marche : scossa magnitudo 3.5/ Ingv - ultime notizie : trema la terra anche alle Eolie : Terremoto oggi nelle Marche: scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. ultime notizie e scosse in tempo reale, Ingv.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:59:00 GMT)

Terremoto - scossa al largo di Pesaro : “Per ora non risultano danni” : “Al momento non ci risultano segnalazioni di danni. Pare per fortuna solo un po’ di paura. Quindi calma e forza”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in merito alla scossa di magnitudo 3.7 avvertita a largo della costa pesarese alle 15:03 L'articolo Terremoto, scossa al largo di Pesaro: “Per ora non risultano danni” sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Grecia - scossa di magnitudo 5.0 nel centro del Paese : frane ma nessun ferito : Un sisma di magnitudo 5.0 ha scosso questa mattina il centro della Grecia provocando alcune frane su strade rurali. Al momento non si segnalano feriti. Lo riferisce il sito Ekathimerini. Secondo l’istituto di geodinamica di Atene, la scossa è stata registrata alle 10 ora locale, con epicentro 31 chilometri a sud ovest della città di Trikala, vicino al centro di Mouzaki. Il Terremoto è stato avvertito in una vasta area, dalle isole ioniche ...

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 3.7 : “Al momento nessun danno” : Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente intorno alle 15,15 in varie località delle Marche: in zone periferiche di Ancona, a Fano, a Pesaro. Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. La scossa, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di magnitudo 3.7 ed è avvenuta lungo la costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino) a una profondità di 34 ...

Scossa di Terremoto avvertita nelle Marche [LIVE] : Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato sulla Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) alle 15:03:17 ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Ancona, Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Saltara, Rimini. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. L'articolo Scossa di terremoto avvertita ...

Terremoto Grecia - scossa M 5.2 : trema anche la Puglia/ Ultime notizie oggi INGV : nel Salento lievi vibrazioni : Terremoto in Grecia, scossa M 5.2 sentita anche in Puglia e in ALbania: Ultime notizie e dati INGV in tempo reale. trema il Salento, segnalazioni da Lecce a Brindisi(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:09:00 GMT)