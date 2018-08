TERREMOTO MARCHE | SCOSSA MAGNITUDO 3 5 Ingv | ultime notizie | nuovo sisma a Macerata

TERREMOTO magnitudo 3.5 nella Marche : trema la costa/ Ultime notizie INGV - scossa avvertita da Pesaro a Rimini : Terremoto oggi nelle Marche: scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:03:00 GMT)

TERREMOTO nelle Marche - scossa di magnitudo 3.7 : “Al momento nessun danno” : Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente intorno alle 15,15 in varie località delle Marche: in zone periferiche di Ancona, a Fano, a Pesaro. Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. La scossa, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di magnitudo 3.7 ed è avvenuta lungo la costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino) a una profondità di 34 ...

TERREMOTO di magnitudo 3.7 nelle Marche - : L'epicentro sulla costa Marchigiana Pesarese a una profondità di 34 chilometri. La scossa, che si è verificata alle 15.19, è stata vvertita anche ad Ancona, Fano e Pesaro. Non si segnalano danni

Scossa di TERREMOTO avvertita nelle Marche [LIVE] : Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato sulla Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) alle 15:03:17 ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Ancona, Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Saltara, Rimini. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. L'articolo Scossa di terremoto avvertita ...

TERREMOTO MARCHE : il 90% delle imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione : Il 90% delle piccole imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione post sisma a causa di “appalti troppo grandi per le loro capacità finanziarie”. E’ l’allarme lanciato dalla Cna costruzioni Marche secondo cui invece gli “800 appalti pubblici per un importo superiore al miliardo di euro“, fa presente l’associazione, potrebbero “rappresentare una grande occasione di lavoro per le imprese ...

TERREMOTO Molise - l’Ingv : “Nessun collegamento con la scossa delle Marche” : Parla di “collegamenti pittoreschi” tra la scossa nelle Marche e quella del Molise. La sismologa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Concetta Nostro con l’Adnkronos esclude “qualsiasi connessione tra i due eventi sismici se non quello che l’Italia è tutta sismica”. “Di faglie nel nostro Paese ne abbiamo tantissime – dice l’esperta dell’Ingv -. Lungo ...