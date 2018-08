Terremoto | il Comune di Fano | “Nessuna segnalazioni di danni”

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) “Al momento non risultanone’ da parte della Regione Marche ne’ da parte dei vigili del fuoco di danni a persone e cose” a, dove la scossa didi magnitudo 3.5 di oggi pomeriggio e’ stata avvertita nettamente. Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Cristian Fanesi. Il“continuera’, in ogni caso, il lavoro di raccolta delle informazioni e di verifica. Sulla base delle notizie in possesso dell’amministrazione non si e’ ritenuto di dover dar seguito a nessuna attivazione per il Centro Operativo Comunale”. L'articolo, ildi: “Nessunadi danni” Meteo Web.