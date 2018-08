Terremoto di magnitudo 5 2 in Grecia | paura tra la gente ma no danni

Terremoto in Grecia di magnitudo 5.2 - scossa avvertita in Puglia : paura e disagi fino a Brindisi : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2, registrata in Grecia e con epicentro nella regione della Tessaglia, è stata avvertita anche in Puglia, dove numerose persone hanno sentito tremare il pavimento delle proprie abitazioni per qualche secondo. paura a Bari, Brindisi e in Salento, ma non ci sono al momento danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto tra Croazia e Bosnia - scossa di magnitudo 4.8 all’alba : La scossa, registrata dai sismografi alle 5:33 di giovedì ,ha svegliato di soprassalto la popolane locale dei due Paesi balcanici. La scossa principale è stata seguita poi da diverse repliche tra cui alcune di superiori a magnitudo 3.Continua a leggere

Livno. Scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 : La terra ha tremato nei Balcani. Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 5:33 nell’ovest della

"Terremoto poco fa" : epicentro e magnitudo delle scosse in 2 minuti : Dal 4 settembre verrà lanciato un nuovo servizio dell'Ingv che con un tweet pubblicherà in tempo reale le notizie sugli...

Nuova Caledonia - Terremoto magnitudo 6.7 : ROMA, 29 AGO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 14:51 ora locale , le 5:51 in Italia, in mare tra la Nuova Caledonia e le Vanuatu, nell'oceano Pacifico ...

Indonesia : nuova scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 : La terra continua a tremare in Indonesia. Dopo le fortissime scosse delle ultime settimane, questa mattina una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle 9.80 ora italiana al largo della costa dell'isola di Kupang.L'Istituto Geofisico degli Stati Uniti ha confermato la magnitudo di 6.2 a circa 100 chilometri dalla costa e ad una profondità di 8,6 chilometri. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata poco ...

Terremoto di magnitudo 2.3 al largo della costa Messinese - : Lieve scossa in mare in provincia di Messina. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 7.06, sono Oliveri, Falcone e Furnari

