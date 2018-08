Caso Kyrgios-Lahyani – Gli US Open fanno chiarezza : ecco perché l’arbitro è sceso a parlare con il Tennista : Gli US Open hanno rilasciato un comunicato ufficiale al fine di fare chiarezza su quanto successo fra Nick Kyrgios e l’arbitro Mohamed Lahyani, accusato di coaching Episodio incredibile accaduto durante il match degli US Open fra Kyrgios ed Herbert. Mentre il tennista australiano era seduto sulla sedia durante una pausa, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a parlare con Kyrgios, quasi ...

Tennis : Us Open - avanza Federer : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Federer avanti agli Us Open. Lo svizzero ha sconfitto agevolmente il francese Benoit Paire ed è al terzo turno tra belle giocate e battute: 7-5, 6-4, 6-4 il punteggio a suo ...

L'arbitro "tifa" per il Tennista! E' scandalo agli Us Open : scandalo agli Us Open: Mohammed Lahyani, il più famoso degli arbitro del tennis, è al centro di una polemica che è andata montando ora dopo ora. Dopo il primo set del match fra Nick Kyrgios e il ...

Us Open 2018/ Diretta S. Williams V. Williams streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a Flushing Meadows il terzo turno ci propone il derby tra Serena e Venus Williams, che vale l'accesso agli ottavi. In campo anche Rafa Nadal(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 07:15:00 GMT)

Tennis Us Open - Kyrgios batte Herbert... con l'aiuto dell'arbitro : Il Tennista da motivare è il 23enne Nick Kyrgios, australiano numero 30 del mondo. Succede tutto al termine del terzo gioco del secondo set della sfida col francese Pierre-Hughes Herbert, 75° del ...

Tennis Us Open - Fognini fuori - si arrende a Millman : Tennis I risultati in diretta Finisce al secondo turno lo Us Open di Fabio Fognini, ultimo azzurro rimasto nel tabellone. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 14 del mondo, si è arreso 6-1 4-6 6-4 6-1 in 2 ore e 35' a John Millman, australiano 55° nel ranking Atp. IL MATCH - L'inizio dell'azzurro è da incubo, un blackout da cui Fognini dà segnali di risveglio solo ...

Tennis - Us Open : l'Italia ormai è Fognini. LIVE : il match con Millman : Tennis I risultati in diretta L'ultimo superstite fra i Tennisti azzurri è Fabio Fognini, che oggi torna in campo, per il secondo turno, contro l'australiano John Millman. Tra il 31enne di Arma di ...

US Open – La stoccata di Jimmy Connors ai Tennisti : “troppo caldo? Per 3.5 milioni avrei giocato anche nel Sahara” : Troppo caldo agli US Open, i tennisti si lamentano a gran voce: il leggendario Jimmy Connors risponde per le rime Primi giorni di US Open davvero… hot! No, niente episodi sexy, spogliarello improvvisato della Cornet a parte. Fa solamente caldo, tanto caldo. Tanti i ritiri nei primi turni, con altrettante lamentele dei tennisti che si sono ritrovati a giocare in condizioni davvero ostiche, con temperature vicine ai 40 gradi. ...

Tennis - polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo : Sotto un sole cocente Alizé Cornet è stata sanzionata per una violazione al regolamento per essersi tolta la maglietta. La aveva indossata al contrario e si è diretta a bordo campo per aggiustarsela. L’arbitro, Christian Rask, ha immediatamente segnalato la violazione del codice. L'articolo Tennis, polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo proviene da Il Fatto ...

Tennis - Us Open : Nadal ok - Murray esce Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Prova del 9 superata anche per la estone Kaia Kanepi che, dopo la fragorosa eliminazione della numero 1 del mondo Simona Halep, ha battuto anche la svizzera Jil Teichmann per 6-4 6-3. Oggi Sul ...

Tennis : Us Open - Nadal travolge Pospisil : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Rafa Nadal prosegue senza troppi problemi il proprio cammino verso la gloria, negli Us Open a New York. Il Tennista spagnolo, che è anche campione in carica del torneo, ha ...

Tennis Us Open : eliminati tre italiani : 26 al mondo e 27 del tabellone, . Fabio Fognini resta così l'ultimo italiano ancora in lizza a Flushing Meadows: il 31enne ligure, numero 14 del ranking e del seeding, sfiderà oggi il 29enne ...

Tennis - Us Open : Nadal e Delpotro solidi Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Un Rafael Nadal molto solido, tranquillo e centrato a puntino, ha chiuso la sessione serale della terza giornata dell'Open degli Stati Uniti superando in scioltezza, per 6-3 6-4 6-2, il canadese Vasek ...