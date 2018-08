Temptation Island | Gianpaolo Quarta | “Sono pronto per un nuovo inizio”

Temptation Island Vip - Ursula e Sossio : la coppia supererà le tentazioni? : Le riprese di Temptation Island Vip hanno già preso inizio: Sossio e Ursula formano una delle sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. La coppia sta insieme da maggio ...

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Grande attesa per il debutto del nuovo format prodotto da Maria De Filippi. Ecco le indiscrezioni in vista della partenza

Registrazione Uomini e donne/ Trono classico al via con gli ospiti di Temptation Island : La prima Registrazione del Trono classico di Uomini e donne va in scena oggi a Roma con le coppie di Temptation Island 2018 ospiti in studio, cosa vedremo?(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Aida Yespica e Giuseppe in crisi dopo il NO a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Aida Yespica dice no al reality e attacca Giuseppe Come tutti sapranno ormai a menadito Aida Yespica e Giuseppe Lama sono tornati insieme un paio di settimane fa. Sono stati loro stessi a farlo capire, scambiandosi tenerissimi messaggi sui social. Tuttavia ecco arrivare un fulmine a ciel sereno sulla coppia, che in pochi minuti ha già creato un bel subbuglio sul web. Cosa è successo? Aida Yepsica ha scoperto una ...

Temptation Island Vip : Sossio Aruta svela le sue incertezze su Ursula : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: perchè partecipano a Temptation Island Vip Non c’è pace per le coppie nate a Uomini e Donne. Se Ida e Riccardo sono usciti incolumi dall’isola delle tentazioni, non senza qualche “graffio”, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti per mettere alla prova il loro amore a Temptation Island Vip. La storia del calciatore e della bella pugliese ha generato non poche polemiche durante il Trono ...

Sossio e Ursula : “Temptation Island sarà la nostra prova d’amore” : Sossio e Ursula a Temptation Island: pronti per mettere alla prova il loro amore Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti durante il Trono Over di Uomini e Donne e stanno insieme da circa cinque mesi. Nonostante ciò, i due non hanno ancora capito come portare avanti nel migliore dei modi la loro storia […] L'articolo Sossio e Ursula: “Temptation Island sarà la nostra prova d’amore” proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip/ Confermati i nomi dei tentatori : la "paura" di Giordano e Nilufar : Primi gossip attorno al cast di Temptation Island Vip: Spy svela in esclusiva i nomi dei single, e in rete partono le prime illazioni. Lo start del programma è previsto tra un mese.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Martina di Temptation Island parla della differenza d’età : riferimento a Gianpaolo? : Temptation Island: Martina Sebastiani torna a parlare della differenza di età dopo la fine della storia con Gianpaolo Quarta Con la fine di Temptation Island, come ormai sappiamo, è finita anche la storia d’amore tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. La differenza di età tra i due ha portato la loro relazione al termine. Martina, […] L'articolo Martina di Temptation Island parla della differenza d’età: riferimento a ...

Quando inizia Temptation Island Vip? Ultime news sulla data : Temptation Island Vip: Quando inizia? Novità sulla messa in onda della prima puntata Manca davvero poco all’inizio della prima edizione di Temptation Island Vip. Ad aggiornare al riguardo i telespettatori più attivi sui social, in queste ore, c’ha pensato proprio un autore del programma. Gabriele Parpiglia, nello specifico, ha fatto sapere sul suo Instagram Stories […] L'articolo Quando inizia Temptation Island Vip? Ultime news ...

Temptation Island VIP/ Confermati i nomi dei tentatori : Nicolò e Nilufar si rincontrano : Primi gossip attorno al cast di TEMPTATION ISLAND Vip: Spy svela in esclusiva i nomi dei single, e in rete partono le prime illazioni. Lo start del programma è previsto tra un mese.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Temptation Island - che fine hanno fatto Oronzo e Valentina : Che fine hanno fatto Oronzo e Valentina? I due giovani formano una delle coppie più discusse di Temptation Island. Il loro percorso nel reality non è iniziato nel migliore dei modi, soprattutto a causa di Oronzo, che ha più volte affermato di avere la “malattie delle donne” – come la definiva lui – e da subito ha flirtato con diverse tentatrici. Memore dei tradimenti del passato, Valentina ha versato fiumi di lacrime e ...

Temptation Island Vip - i nomi dei “famosi” tentatori : Il settimanale 'Spy' anticipa l'elenco dei single chiamati a testare la fedeltà sentimentale dei personaggi del reality di...

Temptation Island Vip - il cast completo : ecco tutti i single da Laura Cremaschi a Giorgio Alfieri : Il settimanale Spy anticipa, nel numero in edicola da venerdì 31 agosto, il cast dei single che faranno da tentatori nella prima edizione di 'Temptation Island Vip', in partenza su Canale 5 nella ...

Temptation Island Vip : i tentatori - questi conosciuti : Nicolò Ferrari La prima edizione di Temptation Island Vip si è ufficialmente messa in moto. Simona Ventura è sbarcata in Sardegna per il via alle registrazioni del programma. Con lei, ovviamente, il cast che animerà questa versione celebrity del reality di Canale 5. Svelate le sei coppie protagoniste, non resta che conoscere i tentatori e le tentatrici che potranno, chissà, far capitolare l’amore di fidanzate e fidanzati. I single non ...