“Te la fai con mio marito!” Rissa tra presentatrici lontano dalle telecamere

caffeinamagazine

: E prima te faceva schifo e se doveva vergognà, e poi te voi vedé ‘r film. Basta che te dedici caro disonorevole… - rubio_chef : E prima te faceva schifo e se doveva vergognà, e poi te voi vedé ‘r film. Basta che te dedici caro disonorevole… - CarloCalenda : Pensa l’ironia della vita: è esattamente quello che accadrà a te se fai saltare l’accordo con Mittal senza avere al… - RaiTre : 'Tu mi fai girar Tu mi fai girar Come fossi una bambola Poi mi butti giù Poi mi butti giù Come fossi una bambola… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Gli spettatori erano abituati a vederle sempre una accanto all’altra, sorridenti, apparentemente felici. Condividevano il loro lavoro sotto gli occhi delle, presentando le notizie del meteo una accanto all’altra, e inondavano i social di foto che le mostravano affiatatissime, spesso con filtri scherzosi per rendere il tutto più divertenti. E invece tra Chelsea Ambriz, 26 anni, e la collega Erica Bivens i rapporti non potevano essere più tesi. Alla fine, è arrivata anche la drammatica resa dei conti: mentre si trovavano in un locale pubblico nella città di Huntington, negli Stati Uniti, tra le due è scoppiata una violentissima, sotto gli occhi degli altri clienti rimasti a bocca aperta di fronte alla scena. Chelsea ha accusato Erica di aver avuto un flirt con suo marito: le scuse dell’altra non sono bastate a calmarla e così la ragazza le si è ...