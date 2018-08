SUV dell’anno 2018 – Auto Zeitung premia Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

sportfair

: Alfa Romeo : ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO: “SUV DELL'ANNO 2018” SECONDO “AUTO ZEITUNG” - NewspressItalia : Alfa Romeo : ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO: “SUV DELL'ANNO 2018” SECONDO “AUTO ZEITUNG” - ANSA_motori : Ancora trofei per #AlfaRomeo, #StelvioQuadrifoglio è suv dell'anno Titolo assegnato dalla prestigiosa rivista tedes… - solomotori : Ancora trofei per Alfa, Stelvio Quadrifoglio è suv dell'anno -

(Di venerdì 31 agosto 2018): “SUV dell’anno” secondo “” La celebre testatamobilistica tedesca “” ha eletto“SUV dell’anno”. La competizione, alla sua prima edizione in assoluto, mette a confronto i modelli SUV più potenti di undici marchi.ha trionfato sulle rivali, soprattutto grazie alle prestazioni e alla dinamica di guida. Il simbolo del “” lo rende inconfondibile: l’è un SUV ad alte prestazioni che non può essere inserito in alcuna categoria convenzionale. Il suo potentissimo motore bi-turbo V6 da 2,9 litri e 510 CV consente di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.garantisce inoltre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi...