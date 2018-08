Subito tante emozioni per la terza giornata di Serie A | il Milan sconfigge la Roma per

laragnatelanews

: @enzobianchi7 È proprio vero! Parlando con tante persone che hanno subito sulla propria pelle le infamie, le ingius… - K_FITERMANN : @enzobianchi7 È proprio vero! Parlando con tante persone che hanno subito sulla propria pelle le infamie, le ingius… - alessia364 : @Rita22Mari no,si preoccupa e basta ma nessuna tragedia avrà avuto tante cose da fare..non partite subito in quarta… - gracemustdie : sono tante le canzoni a cui sono molto legata, ma dancing di elisa è una delle più importanti, per vari motivi. lo… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Inizio didi campionato diA ricco di: ilha la meglio sulladi Di Francesco, che viene sconfitta per 2-1 all’ultimo respiro, con Patrick Cutrone che segna al 95° minuto la rete decisiva. E’ stata una partita spettacolare e ricca di avvenimenti, con un primo tempo che vede ildominare, con il gol del vantaggio firmato Kessié meritato. Nel secondo tempo succede di tutto: pareggiocon Fazio, momentaneo vantaggioista con Higuain ma la rete viene annullata con l’ausilio del VAR per millimetrico fuorigioco dell’attaccante argentino, così come quella del momentaneo vantaggio giallorosso di N’Zonzi viziata da un tocco di braccio sinistro, e per chiudere il decisivo gol in zona Cesarini di Cutrone che ha regalato aluna vittoria alla prima partita casalinga di questo campionato. Sotto gli occhi in tribuna di uno che in rossonero ...