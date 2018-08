Su Ilva Di Maio non fa nulla | i sindacati scioperano

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Il dossier Ilva passa al ministero dell'Ambiente. Di Maio ai sindacati : Siedano al tavolo con Arcelor : Per il ministro la gara è illegittima, ma non annullabile, salvo accertare che non vi sia tutela dell'ambiente e occupazione. Entro il 7 settembre, giorno in cui sarà reso noto il parere dell'...

Di Maio sta giocando sull'Ilva : "Annullare la gara? Forse..." : Di Maio continua a giocare a carte coperte sull'Ilva. Ma nella partita, più elettorale che industriale, che si sta giocando su Taranto rilancia con l'unico potenziale asso nella manica: l'annullamento ...

Ilva - Di Maio rinvia la decisione su annullamento gara. Decisivo il piano ambientale : 'Per annullarla non basta l'illegittimità - ha spiegato il ministro - necessario l'interesse pubblico'. Preoccupati sindacati e Confindustria, che chiedono che si vada avanti con la gestione Mittal -

Perché su Ilva l'interesse politico di Di Maio non coincide col bene di Taranto : Spiegare a una città dove quasi un cittadino su due ha votato M5s che il cambiamento non sarà dirompente come promesso è un rischio che può costare consensi. Con la vertenza Ilva, Luigi Di Maio tiene Taranto appesa a un filo, ma se il filo dovesse spezzarsi la batosta potrebbe essere grande tanto qu

Di Maio : "Su Ilva gara illegittima - ma non si può annullare" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha tenuto oggi una conferenza stampa di circa tre quarti d'ora per parlare del caso Ilva dopo aver ottenuto il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara che si è svolta durante la precedente legislatura e che ha assegnato l'Iva ad Arcelor Mittal. Il vicepremier pentastellato ha detto:"Su Ilva è stato commesso un delitto perfetto. Dal parere dell'avvocatura capirete che c'è ...

Ilva - Di Maio : «Annullamento della gara non è questione chiusa. Il parere dell'Avvocatura sarà pubblico» : Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva. «La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l'illegittimità, ci vuole anche...

Di Maio e il caso dell'Ilva "Annullamento della gara non è questione chiusa" : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva di Taranto e dell'annullamento del bando: 'La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non ...

Ilva : Di Maio - questione dell'annullamento della gara non è chiusa : Per il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, la partita sul possibile annullamento della gara per l'Ilva non è chiusa. 'La questione dell'annullamento della gara per l'Ilva non è finita', ...

Ilva - Di Maio : non è chiusa la questione dell'annullamento della gara : Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico, torna alla carica ma soprattutto rinvia ancora le decisioni su un gruppo industriale con circa 14mila addetti, di cui quasi 11mila a Taranto, che ha urgente bisogno di certezze e di stabilitá. E conferma che il parere dell’avvocatura verrà pubblicato al termine della procedura, dopo il 7 settembre...

Non fate scappare Mittal. Furlan : "Gara per Ilva valida - interlocutore serio". Ma Di Maio minaccia ancora : Il messaggio è chiaro: non fate fuggire Mittal. Annamaria Furlan arriva a Rimini per il Meeting di Cl, mentre Luigi Di Maio in televisione alimenta la confusione sul futuro dell'Ilva, a poco più di 20 giorni dalla fine dei soldi in cassa. "La questione dell'annullamento della gara non è finita - dice il ministro dello Sviluppo Economico ad Agorà Estate, su Raitre - Per annullarla non basta che ci sia ...