Stupro di Jesolo | è bufera sul post del poliziotto-sindacalista | il Viminale valuta

Stupro Jesolo - post choc di un poliziotto : "Queste ragazzine pensano di rimediare una canna facendo servizietti veloci agli spacciatori...poi trovano quello che invece vuole il servizio completo e allora piangono perché le stuprano...storia ...

Stupro di Jesolo - post choc del poliziotto “Colpa sua”/ Ultime notizie - insulti a Cucchi : rischia destituzione : Stupro di Jesolo, post choc del poliziotto “Colpa sua”. Ultime notizie, insulti anche a Stefano Cucchi: ora l'uomo delle forze armate rischia la destituzione(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:40:00 GMT)

Stupro 15enne a Jesolo - per la città manichini col cappio al collo : 'Pena di morte' : 'Pena di morte per gli stupratori': questa la dicitura sul cartello appeso sul collo di alcune sagome nere. La foto sorprendente è arrivata direttamente da Forza Nuova, che l'ha diffusa sui profili social nel tentativo di lanciare un'iniziativa contro le violenze accadute recentemente a Jesolo. Un paese tranquillo che due giorni fa, fra il 27 e il 28 agosto - cosi come comunicato da Fanpage.it - è stato riempito di manichini come quelli che ...

Jesolo - dopo lo Stupro della 15enne in città manichini col cappio al collo : “Pena di morte” : Sagome nere col cappio al collo e un cartello con la scritta "Pena di morte agli stupratori" sono comparsi in vari di punti di Jesolo, dove qualche giorno fa una ragazza di 15 anni è stata violentata da un senegalese di 25 anni. L'iniziativa rivendicata da Forza Nuova: "Gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri".Continua a leggere

Dopo lo Stupro di Jesolo Forza Nuova appende sulla spiaggia un manichino nero : "Pena di morte agli stupratori" : Una sagoma nera, appesa a una corda per simulare un'impiccagione. Sotto, un cartello con la scritta "Pena di morte per gli stupratori" e la firma: Forza Nuova. L'azione è stata compiuta nella notte a Jesolo, località in provincia di Venezia dove una quindicenne è stata violentata sulla spiaggia. Per il reato è stato arrestato un cittadino senegalese.Lo foto del manichino è stata diffusa su Facebook dalla ...

Stupro in spiaggia. A Jesolo sagome nere impiccate Foto «Pena di morte per gli stupratori» : 'Alla luce dei recenti fatti di cronaca, dove gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri, Forza Nuova indica la chiara necessità della difesa nazionale e patriottica...', si legge nel ...

Stupro a Jesolo - il senegalese si difende : "La 15enne era consenziente". Ma le prove sono schiaccianti : Tuttavia, secondo gli investigatori, le prove a carico di Gueye, conosciuto nel mondo della malavita come 'Mario' per la somiglianza con Balotelli, sono schiaccianti. Gueye, già conosciuto alle forze ...

Stupro A JESOLO - GUEYE SI DIFENDE : "LEI CONSENZIENTE"/ Video - legale : "Nega tutto" ma per ora resta in carcere : STUPRO a JESOLO, Mohamed GUEYE si DIFENDE e dal carcere dice che la 15enne era "consenziente". Il suo legale ha confermato che il senegalese nega ogni addebito ma resta in stato di fermo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:48:00 GMT)

Indignazione per lo Stupro di Jesolo e silenzio per quello di Rimini : la diversa reazione di Salvini alla violenza contro le donne : Le indagini proseguono, l'Indignazione cresce, ma Matteo Salvini tace. Non un post, non un tweet neanche una parola - e sì che il Ministro dell'Interno è assai attivo sui social. Sulla violenza sessuale che una turista ventenne avrebbe subito a Rimini da due giovani italiani, entrambi studenti della Scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia, sabato in un ostello di Marebello, Salvini continua a restare in silenzio. Ha ...

Stupro a Jesolo - il senegalese “Mario” resta in carcere ma si difende : “15enne consenziente” : Il gip ha convalidato il fermo di Mohamed Gueye, il 25enne conosciuto come Mario per la sua presunta somiglianza con Balotelli e per la sua passione per il calcio e accusato dello Stupro di una 15enne che era in vacanza sul litorale veneziano con i genitori. L'uomo dal suo canto ha ammesso il rapporto sessuale sostenendo però che sarebbe stato consenziente.Continua a leggere

Stupro Jesolo - il gip convalida il fermo. L’indagato : “Rapporto consenziente” - gli investigatori : “Prove inequivocabili” : Il gip di Venezia Roberta Marchiori ha convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Mohamed Gueye, il 25enne senegalese accusato di aver abusato di una turista 15enne in spiaggia a Jesolo. Secondo l’avvocato dell’uomo, Jacopo Stefani, nel corso dell’interrogatorio di garanzia Gueye ha ammesso il rapporto sessuale, ma avrebbe sostenuto che sarebbe stato consenziente. Per il legale, durante ...

Stupro di Jesolo - Mohamed è libero di delinquere : e non può essere espulso : Incapace di vivere seguendo le regole della società, incapace di rispettare le leggi vigenti nello Stato in cui vive da 9 anni e mentalmente portato ad approfittare di qualsiasi opportunità, senza ...

Arrestato senegalese per lo Stupro della 15enne a Jesolo : La notte tra il 22 e 23 agosto 2018 una ragazza di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo da un giovane straniero conosciuto quella sera. Dopo lo stupro il ragazzo è scappato, mentre la 15enne è stata portata in ospedale e ha sporto denuncia alla polizia di Venezia. Grazie alle telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze è stato possibile rintracciare un venticinquenne con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a ...

Stupro di Jesolo - arrestato clandestino - Salvini : ‘Questo verme non può essere espulso’ : “Questo verme non può essere espulso”. Con questo durissimo epiteto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha confermato nella tarda mattinata di oggi la notizia dell’arresto del presunto colpevole della violenza sessuale ai danni di una ragazza 15enne, avvenuta a Jesolo giovedì scorso. Il leader della Lega, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ringrazia le forze dell’ordine di Venezia per la rapida cattura di Mohamed Gueye, ...