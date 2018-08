Stupro della 21enne a Parma “Sono uno regolare” | così il noto commerciante ha adescato

Jesolo - dopo lo Stupro della 15enne in città manichini col cappio al collo : “Pena di morte” : Sagome nere col cappio al collo e un cartello con la scritta "Pena di morte agli stupratori" sono comparsi in vari di punti di Jesolo, dove qualche giorno fa una ragazza di 15 anni è stata violentata da un senegalese di 25 anni. L'iniziativa rivendicata da Forza Nuova: "Gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri".Continua a leggere

Arrestato senegalese per lo Stupro della 15enne a Jesolo : La notte tra il 22 e 23 agosto 2018 una ragazza di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo da un giovane straniero conosciuto quella sera. Dopo lo stupro il ragazzo è scappato, mentre la 15enne è stata portata in ospedale e ha sporto denuncia alla polizia di Venezia. Grazie alle telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze è stato possibile rintracciare un venticinquenne con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a ...

Jesolo - fermato un senegalese per lo Stupro della 15enne in spiaggia. Salvini : «Aveva precedenti - assurdo» : È stato fermato un senegalese per lo stupro della quindicenne violentata in spiaggia a Jesolo. L'uomo, un 25enne, è stato rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre dove aveva...

Stupro Jesolo - individuato l’orco che ha abusato della 15enne : è uno spacciatore della zona. L’identikit : Quella che doveva essere una notte di divertimento in spiaggia con gli amici si è trasformata in un incubo: una ragazzina di 15 anni, a Jesolo, ha denunciato di essere stata violentata. Sotto accusa un ragazzo straniero che la ragazzina aveva conosciuto in discoteca e col quale si era appartata. Sulla vicenda continua a indagare la polizia. I tragici fatti sono stati resi noti dall’edizione veneta del Corriere della Sera: mercoledì 22 ...

Milano - tentato Stupro stazione Garibaldi : arrestato nigeriano/ Video attacco : la testimonianza della vittima : Milano, tentata violenza alla stazione Garibaldi: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo spray urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:26:00 GMT)

Non è vero che la sentenza della Cassazione va contro la donna ubriaca vittima di Stupro : ...Mappe Foto Video Pop Workshop Mondiali 2018 Stati Uniti Russia Cina Italia Europa Africa e Medio Oriente Asia e Oceania Americhe Dashboard Logout Tutti gli ultimi articoli Arte e cultura Scienza e ...

Stupro - in realtà la sentenza della Cassazione potrebbe essere un passo importante per noi donne : Sulla sentenza della Corte di Cassazione (n. 32462/18) che ha escluso le aggravanti nella condanna di due uomini che avevano stuprato una donna che era sotto l’effetto dell’alcol, abbiamo fatto molto rumore per nulla? Forse dovremmo fermarci a riflettere. Siamo ferite, offese dalla violenza machista, dagli stupri e da quella guerra contro le donne e i loro corpi che sembra non avere mai fine. Siamo state deluse dalla giustizia negata, ci siamo ...

Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l'aggravante dell'alcol in uno Stupro non è un "passo indietro di decenni" : Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso della sentenza 32462/18 della III Sezione penale della Cassazione sul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di non riconoscere l'aggravante per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello ...