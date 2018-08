Stati Uniti | scontro tra un bus e un Tir | almeno sette morti

Trump minaccia di togliere gli Stati Uniti dal Wto : New York, 30 ago., askanews, - Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a minacciare il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio, il Wto, se la prima economia al mondo non sarà trattata in modo migliore. In una intervista concessa a Bloomberg News e condotta alla Casa Bianca, il leader Usa ha detto: …

Trump minaccia di togliere gli Stati Uniti dal Wto : New York, 30 ago. , askanews, - Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a minacciare il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio, il Wto, se la prima economia al mondo non sarà trattata in modo migliore.In una intervista concessa a Bloomberg News e condotta alla Casa Bianca, il leader Usa ha detto: "Se non lo cambiano, ritirerò gli Usa dal Wto", ...

Curling Night in America - l’Italia chiude al quarto posto : la vittoria va agli Stati Uniti padroni di casa : Buone prestazioni per gli azzurri nella tre giorni del prestigiosissimo torneo statunitense che ha inaugurato la stagione 2018-19 Si è chiusa con buone prestazioni e un piazzamento di prestigio l’avventura dell’Italia alla “Curling Night in America“, il torneo statunitense a cui gli azzurri hanno partecipato per la prima volta della loro storia e in cui sono scese sul ghiaccio tutte e tre le rappresentative ...

Motocross – Trofeo delle Nazioni - Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti : Al termine del Campionato del Mondo, i tre azzurri si riuniranno per difendere i colori dell’Italia al Trofeo delle Nazioni Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, andrà in scena la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale: il Trofeo delle Nazioni. Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi ...

Stati Uniti - crescono oltre le attese le scorte di gas settimanali : Aumentano ancora, in modo superiore alle attese, gli stoccaggi settimanali di gas in USA. Secondo l'Energy Information Administration, EIA,, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli ...

Fa sesso con un 14enne e si fa pagare : giovane britannica cacciata dagli Stati Uniti : Sarah McGill, una 28enne britannica, era stata arrestata lo scorso aprile dopo aver fatto sesso in un hotel con un quattordicenne di Orlando, in Florida. Il minore l'aveva contattata in rete e pagata per perdere la verginità. Lei ha evitato una lunga detenzione negli Usa lasciando subito il Paese.Continua a leggere

Vela – Mondiali J24 : Stati Uniti - Giappone e Germania nelle prime posizioni : Al mondiale J24 di Riva del Garda prime posizioni un po’ più definite: lo statunitense Kaster non molla e rimane in testa recuperando vantaggio. Gli italiani faticano a tenere il ritmo: Kong grifone2 scende al settimo posto, La Superba tredicesima, Notifyme-Pilgriim quindicesima Altra giornata regalata sul Garda Trentino ai Mondiali J24 iniziati lunedì scorso: ancora sole e vento e due regate che portano così a sette il programma ...

Microsoft annuncia l’Xbox All Access per gli Stati Uniti : La Super Offerta tutto incluso : Microsoft ha ufficialmente annunciato una nuova e interessante iniziativa riservata per ora agli Stati Uniti, si tratta dell’Xbox All Access, a seguire tutti i dettagli. Microsoft annuncia il servizio tutto incluso Il nuovo servizio Xbox All Access tutto incluso di Microsoft, permette ai consumatori di portarsi a casa una Xbox One S o Xbox One X con l’abbonamento al Game Pass pagando 22 o 35 dollari al mese a seconda ...

Stati Uniti - crescita più robusta con investimenti e export : Nel 1° trimestre l'economia era cresciuta del 2,2%. La crescita è stata sostenuta dalla crescita dell'export e dagli investimenti delle imprese, +8,5%, , che hanno accelerato rispetto all'indicazione ...

Stati Uniti - ad agosto migliora la fiducia dei consumatori : Cresce la fiducia dei consumatori americani , suggerendo un miglioramento del sentiment delle famiglie. Ad agosto, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è ...