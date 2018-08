Squalifica Mandragora | durissimo comunicato dell’Udinese

Udinese - la FIGC respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la Squalifica per Mandragora : La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Udinese avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara Udinese-Sampdoria dello scorso 26 ...

Squalifica Mandragora - ecco l’esito del ricorso dell’Udinese : Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora, è stato Squalificato per espressioni blasfeme grazie alla prova tv La Corte d’appello della Figc ha respinto il ricorso dell’Udinese contro la Squalifica per una giornata di Rolando Mandragora, sanzionato dal giudice sportivo con la prova tv per le espressioni blasfeme proferite durante il match di campionato contro la Sampdoria. Mandragora salterà quindi il match di ...

