Spread sopra i 290 | in attesa di Fitch Giorgetti | ' Sforare il 3%? Sì se per sicurezza

Borse - torna lo spettro dazi. Spread sopra 290 - tensione sui BTp 2 anni : Le numerose incertezze innescate dalla politica commerciale degli Stati Uniti sia nei confronti della Cina, con possibili nuovi dazi, sia nei confronti del Canada sia verso l'Ue sull'import delle auto alimentano nuove vendite sui listini azionari. Milano -1,1%: male Pirelli, Fca e Brembo. Tim aggiorna i minimi dal 2013...

Dazi e Argentina frenano le Borse. Lo Spread torna sopra quota 290 : Il presidente Trump ha riaperto il fronte con la Cina e ha minacciato l'uscita degli Usa dal Wto. A Milano sotto osservazione i titoli esposti sull'Argentina. Euro sotto quota 1,17 dollari. Attesa per giudizio di Fitch su Italia...

Spread in calo ma sopra quota 270. Si allenta la crisi turca - Borse poco mosse : Chiusura in calo per il differenziale fra Btp e Bund mentre le principali Borse europee terminano deboli ma con un cauto ritorno agli acquisti degli investitori dopo il sell-off dei giorni scorsi ...

Spread Btp-Bund in calo ma sopra 270 : ANSA, - ROMA, 14 AGO - Lo Spread Btp-Bund resta in calo rispetto ai massimi segnati ieri oltre quota 280, ma si mantiene sopra i 270 punti base, a 272, con rendimento del decennale italiano al 3,04% a ...

Borse - l’Europa sconta le tensioni sulla Turchia. Lo Spread torna sopra 260 punti : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti non solo con i dazi ma con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche economiche di Erdogan, che potrebbero influenzare a cascata l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto quota 1,15 dollari...

Spread Btp/Bund torna sopra 250 : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Lo Spread fra Btp e Bund torna sopra i 250 punti base a 251 sui livelli della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,89%. 6 agosto 2018 Diventa fan ...

Spread Btp-Bund resta sopra 250 : ANSA, - ROMA, 3 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund resta sopra i 250 punti base e a un'ora dalla chiusura degli scambi viaggia a 255, dopo aver toccato un massimo di 268 punti stamani. Il rendimento del ...

Sotto pressione i titoli di Stato italiani. Spread sale ancora - rendimenti sopra il 3% : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo governo, che spingono all'insù lo Spread tra Btp e Bund tedesco.Sotto pressione i titoli di Stato italiani. I tassi dei Btp a 2 anni sul mercato secondario hanno visto salire il rendimento di 0,48 ...

Borse Ue in leggero rialzo - lo Spread sale sopra 260 punti : MILANO - Ore 9:40. Le Borse europee avviano l'ultima seduta di settimana in leggero rialzo nonostante le tensioni commerciali che continuano a pesare sull'umore degli investitori. Milano segna un calo ...

Lo Spread sopra i 200 punti mette in difficoltà il sistema bancario italiano : Lo spread, trattato con sufficienza per anni dai politici, con diffidenza dalla gente, che non lo comprende perché mai spiegato o se spiegato lo è stato in modo spesso distorto oggi, a poco più di un mese dalla formazione del governo, resta in pianta stabile sopra i 250 punti base rispetto ai bund tedeschi. E questo, crea le prime difficolta' reali a banche e Paese. Aumentano i costi per le banche Come segnalano le recenti dichiarazioni del ...