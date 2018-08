Spread sfonda quota 290 punti | tasso Btp su massimi marzo 2014

Spread sfonda quota 270 - poi frena. Piazza Affari - occhi puntati su Mediobanca : Borse volatili in avvio. A Milano corre Mediobanca sull’onda delle indiscrezioni secondo cui l'istituto sarebbe nel mirino del fondo Elliott che ha l'obiettivo di arrivare a Generali. Sul fronte macro, atteso il dato americano sul lavoro e il Pmi in Europa. L'euro sotto quota 1,16 dollari...

