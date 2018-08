Spread | il governo gioca d' anticipo | Tria accelera la revisione del Def

Btp deboli - Spread sfiora 280 pb - pesano aste - frizioni governo-Ue : ... che continua a risentire dell'avvicinarsi dell'appuntamento delle aste di fine mese, con gli investitori che restano estremamente prudenti in attesa della presentazione del Documento di Economia e ...

Moody's stanga il governo e fa impennare lo Spread : E ora anche per l'incertezza politica che ha portato l'agenzia a rinunciare, in attesa dell'aggiornamento del Def, alla revisione per il downgrade del rating Baa2 dell'Italia, prevista per il 7 ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le mosse del Governo e il pericolo Spread (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Le mosse del Governo e il pericolo spread. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 agosto(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:59:00 GMT)

Dallo Spread all'Ilva Governo alle strette : Il ministro dell'Economia Tria ha annunciato un piano senza vincoli di bilancio che dovrebbe incontrarsi con l'altra proposta da 50 miliardi che il suo collega Paolo Savona vorrebbe attuare anche in ...

Dal governo impegno su debito e stabilità dei conti. Giù lo Spread : Il governo in vista della manovra rassicura i mercati e sceglie la linea della condivisione per contenere le fughe in avanti su possibili spese senza indicare le coperture -

Contro Spread e speculazione - il governo deve emettere titoli fiscali accettati dalla Bce : Il governo potrebbe battere la speculazione sui titoli di Stato e ridurre lo spread con una mossa relativamente semplice: quella di emettere titoli di Sconto Fiscale accettati dalla Bce e in grado di fare ripartire la domanda interna, e quindi l’economia, senza aumentare il deficit pubblico. Questi titoli sarebbero valutati positivamente dalla agenzie di Rating, ed essendo investment grade, cioè affidabili e con basso rischio per gli ...

ALLARME Spread - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Spread - conference call del governo per rassicurare i mercati : Un vertice telefonico ai massimi livelli del governo per dare un segnale rassicurante ai mercati, in apertura di una giornata che preoccupa palazzo Chigi sul fronte Spread. A darne notizia con una ...

Lo Spread a 280 - ai massimi da maggio. Banche nel mirino : governo in allerta : L’acuirsi della crisi finanziaria turca continua a ripercuotersi sull’Italia. Milano nel finale limita i danni, ma rimane maglia nera in Europa

Lo Spread preoccupa - conference call d'urgenza nel Governo per rassicurare i mercati su tenuta conti e calo debito : Una conference call d'urgenza per rassicurare sulla tenuta dei conti e sul calo del debito pubblico. Un nuovo segnale di preoccupazione nel Governo per il possibile arrivo di un attacco speculativo sulla nostra economia, con conseguenze nefaste sullo spread e quindi a cascata sulla sostenibilità del debito italiano.Palazzo Chigi rende noto che nella giornata di ieri, 13 agosto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due ...

Lo Spread preoccupa - conference call d'emergenza nel Governo per rassicurare i mercati su tenuta conti e calo debito : Una conference call d'urgenza per rassicurare sulla tenuta dei conti e sul calo del debito pubblico. Un nuovo segnale di preoccupazione nel Governo per il possibile arrivo di un attacco speculativo sulla nostra economia, con conseguenze nefaste sullo spread e quindi a cascata sulla sostenibilità del debito italiano.Palazzo Chigi rende noto che nella giornata di ieri, 13 agosto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due ...

Spread a 280 - tassi al 3% - banche nel mirino : spia rossa per il governo : Oggi con le incertezze in vista di una complessa manovra economica - con da un lato la linea prudente del ministro dell'Economia Giovanni Tria e dall'altro i due vicepremier che spingono per fare più ...

Spread a 280 - tassi al 3% - banche nel mirino : spia rossa per il governo : La spia rossa per il governo si è definitivamente accesa. Nella prima seduta della settimana di Ferragosto, Piazza Affari ha chiuso in calo proseguendo i ribassi dello scorso venerdì, complice anche la crisi finanziaria in Turchia. Ma è la pressione sui titoli di Stato italiani a far paura: lo Spread, il differenziale tra i titoli italiani e quelli...

Giorgetti avvisa il Governo : "Attacco mercati a fine agosto"/ Spread - incubo 2011 : "Europa e elite ci temono" : Giorgetti avvisa il Governo: "Attacco dei mercati a fine agosto". Sottosegretario, messaggio chiaro all'esecutivo Lega-M5s: "Europa e elite ci temono"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:48:00 GMT)