Spazio | l’ESA alla ricerca di idee da stampare in 3D per le future basi lunari

(Di venerdì 31 agosto 2018) L’Agenzia Spaziale Europea ha lanciato una competizione, aperta fino al prossimo 23 settembre: tutti avranno l’occasione di proporre la propria idea dain 3D per dar vita ad una base lunare il più confortevole possibile. L’obiettivo è consentire di vivere stampando molte strutture, apparecchi e pezzi di ricambio in roccia lunare, o riutilizzando i materiali portati per la missione, anziché farne arrivare di nuovi dTerra. Per proporre il proprio oggetto per le, si potranno inviare leper email, accompagnate da disegno e spiegazione. Il vincitore, uno tra gli under 18 e uno tra gli over 18, vedrà realizzato il proprio progetto. L'articolo: l’ESAdidain 3D per leMeteo Web.