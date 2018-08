Spalletti | Non possiamo dipendere da Raja

Inter - critiche assurde a Handanovic : il portiere non è un problema per Spalletti : Inizio di stagione deludente in casa Inter, un solo punto conquistato per la squadra di Luciano Spalletti contro Sassuolo e Torino, due squadre assolutamente alla portata, troppo poco per quella che alla vigilia era considerata come l’anti-Juventus. Nelle ultime ore critiche assurde nei confronti del portiere Handanovic, è vero che l’estremo difensore nerazzurro ha commesso un errore in occasione del gol del 2-1 di Belotti ma ...

Quale Inter ha in mente Spalletti? Due partite per sbriciolare certezze e convinzioni : l'anti-Juve non abita a San Siro! : Una squadra muscolare senza fosforo a centrocampo e certezze tattiche dietro cui corazzarsi nelle difficoltà. Basterà Nainggolan?

L'Inter perde e i social non perdonano : "Spalletti - quando entra Modric?" : L' Inter ha steccato in maniera inaspettata all'esordio in campionato contro il Sassulo di Roberto De Zerbi che ha vinto per 1-0, grazie al rigore trasformato da Domenico Berardi , tifoso nerazzurro ...

VIDEO / Sassuolo Inter - 1-0 - : highlights e gol. Spalletti : 'Deluso ma non dispiaciuto - potevamo fare di più' : VIDEO Sassuolo Inter , 1-0, : highlights e gol della partita. I nerazzurri cadono all'esordio al Mapei Stadium, decide il rigore di Domenico Berardi.

VIDEO / Sassuolo Inter (1-0) : highlights e gol. Spalletti : "Deluso ma non dispiaciuto - potevamo fare di più" : VIDEO Sassuolo Inter (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida. Nerazzurri ko a Reggio Emilia, decide il rigore di Berardi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:09:00 GMT)

Spalletti dopo il ko dell'Inter : 'Su un campo così non si poteva giocare' : Torino - L'Inter gioca male e perde. Ma per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti c'è una doppia, diversa, spiegazione alla sconfitta, inattesa, contro il Sassuolo a Reggio Emilia . 'Il rigore di ...

Spalletti dopo il ko dell'Inter con il Sassuolo : "Su un campo così non si poteva giocare" : L'Inter gioca male e perde. Ma per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti c'è una doppia, diversa, spiegazione alla sconfitta, inattesa, contro il Sassuolo a Reggio Emilia. 'Il rigore di Berardi ha ...

Inter - Spalletti : "Le assenze non hanno influito : abbiamo perso per un rigore. Ma c'è comunque da riflettere..." : Il tecnico nerazzurro: "Loro hanno giocato bene, la qualità del campo però ha influito. Dalbert? Non si perde per un terzino"

Inter - Spalletti : "Perso su rigore : non facciamo drammi" : L'Inter comincia col piede sbagliato. Perdendo in casa del Sassuolo . Il tecnico Luciano Spalletti al termine del match ha avuto da ridire verso la terna arbitrale, ma poi preferisce non polemizzare ...

Inter - poche idee e calciatori fuori condizione : Perisic indispensabile - le scelte di Spalletti Non convincono : Si sono concluse le partite della domenica valide per la prima giornata del campionato di Serie A, la sorpresa più grande è stata la sconfitta dell’Inter nella gara contro il Sassuolo. Un ko assolutamente meritato per i nerazzurri, la squadra di De Zerbi ha meritato ampiamente la vittoria grazie alla rete di Berardi su calcio di rigore. L’entusiasmo è già sotto i tacchi per l’Inter, dopo la campagna acquisti la squadra di ...

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l'Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...

Inter – Spalletti pronto alla sfida contro il Sassuolo - ma non solo… L’allenatore fiducioso : “possiamo lottare per il titolo” : L’Inter secondo Luciano Spalletti: ad un giorno dalla chiusura del mercato estivo ed alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo, le parole dell’allenatore in conferenza stampa “Col Sassuolo basta vedere lo score delle partite che abbiamo giocato contro di loro, per noi sono sempre state partite difficili. E’ subito una partita dura, durissima, ora non ci sono più partite per mettere a posto la ...

Inter-Modric - Spalletti rassegnato : “non ci credo più” : Inter-Modric, il matrimonio è sempre più difficile, la conferma arriva direttamente dal tecnico Luciano Spalletti subito dopo il rinnovo del contratto: “Se arriva Modric? Bisogna chiederlo al direttore (Ausilio, ndr), io non so nulla di ciò che riguarda il mercato. Se ci spero? No, sono già molto contento di quello che ho a disposizione”, ha detto a Sky. “Ho i calciatori che avrei voluto avere”, ha concluso. LEGGI TUTTE ...

Inter - Spalletti ha una rosa extralarge ma non deve sbagliare le mosse : Forte, sulla carta. Con un organico se prenderà un regista inferiore, probabilmente, soltanto a quello della Juventus. Ecco la nuova Inter di Luciano Spalletti, squadra molto diversa rispetto a quella ...