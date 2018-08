SPALLETTI | INTER L' elogio di Bruno Alves | E' uno dei migliori

SPALLETTI - Inter / "Il girone di Champions League? Paghiamo la quarta fascia" e su Nainggolan... : Luciano Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro sottolinea come il conto della quarta fascia si sia pagato ai sorteggi di Champions League. Poi analizza la posizione di Radja Nainggolan.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Inter - SPALLETTI : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

SPALLETTI : Inter saprà dopo le critiche : ANSA, - MILANO, 31 AGO - "Bisogna imparare a pedalare le prime volte senza perdersi dietro le critiche". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia ...

Inter : SPALLETTI - girone difficilissimo : MILANO, 31 AGO - "Il girone di Champions? Il conto di essere in quarta fascia lo abbiamo pagato fino all'ultimo centesimo. Ma se si va indietro, l'anno scorso saremmo stati felici di far parte di ...

Inter - SPALLETTI : "Champions - pagato il conto della 4ª fascia. Ninja? Prima la squadra" : Dimenticare il Torino, pensare solo a Bologna, il primo snodo importante di una stagione iniziata a sorpresa col segno meno, con all'orizzonte le sfide di una Champions che sarà durissima. Luciano ...

L’Inter pesca Barcellona - Tottenham e PSV : girone di ferro per SPALLETTI : girone di ferro per la formazione di Spalletti che incontrerà Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven L'articolo L’Inter pesca Barcellona, Tottenham e PSV: girone di ferro per Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Girone Inter / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : il ruolino di Luciano SPALLETTI : Girone Inter, Sorteggio Champions League 2019: dopo sei anni i nerazzurri tornano a giocare nel massimo torneo europeo, oggi conosceranno gli avversari nelle sfide del primo turno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Inter - abbondanza di soluzioni offensive : SPALLETTI può sbizzarrirsi : L’ultima sessione di calciomercato ha portato all’Inter numerose pedine, completandola a livello numerico e migliorandola dal punto di vista tecnico. Le richieste di Spalletti, molto simili a quelle di un’estate fa (si pensi a Nainggolan e Keita), sono state soddisfatte quasi Interamente e oggi la squadra nerazzurra può contare su un reparto offensivo abbondante e variegato. Negli ultimi anni Spalletti ha utilizzato il ...

Da trappola a soluzione - Politano vuole essere da Inter e SPALLETTI ne apprezza una dote : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport su Matteo Politano. 'È l'uomo che ha rischiato di far saltare il banco, vuoi che ora non spinga per farsi un po' di spazio, lì sopra? Matteo Politano, l'...

Inter - il vasto mondo dietro Icardi : SPALLETTI naviga nella terra di mezzo alla ricerca di una soluzione : Alle spalle di Mauro Icardi si muove un mondo, una vasta serie di soluzioni che impone a Spalletti scelte drastiche ed esclusioni eccellenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Nel tennis sarebbe la terra di nessuno, nel calcio potremmo chiamarla la terra di mezzo, senza che nessuno ci colga riferimenti particolare. È lì che l'Inter ha deciso cambiare marcia per far ...

Inter - ultimo esperimento per SPALLETTI : A Bologna si vedrà l'ultima Inter 'sperimentale' della stagione. È quanto scrive la Corriere dello Sport , che spiega come con l'avvento della Champions il tecnico dovrà essere bravo a trovare il giusto sistema di gioco per la sua squadra. 'Ecco, le due settimane di stand-by sarebbero pure un ...

Inter - Miranda in cerca di rivincita - ma SPALLETTI sorprende e lo mette ai margini : Dopo la brutta prestazione alla prima contro il Sassuolo, Joao Miranda vorrebbe la propria rivincita personale, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe metterlo ai margini per scelta tecnica, come avvenuto in occasione della sfida casalinga contro il Torino. Un paradosso per il difensore brasiliano, vicino al rinnovo di ...

Inter - anomalia Icardi. SPALLETTI fonda la nuova repubblica : Un'anomalia per il bomber argentino che, come spiega la Gazzetta dello Sport, solo nel 2015-16 aveva avuto un avvio simile. Spalletti chiede all'ex blucerchiato un lavoro diverso, potrebbe essere la ...