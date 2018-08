Spagna | nuovo ct Luis Enrique chiama Albiol e Suso

Spagna - il nuovo ct Luis Enrique convoca Albiol e Suso : Il nuovo ct della Spagna, Luis Enrique, ha annunciato la sua prima lista di convocati per la doppia sfida contro Inghilterra , 8 settembre, e Croazia , 11 settembre, al debutto nella Nations League. ...

Ceuta - nuovo assalto migranti al confine : 100 entrano in Spagna/ Ultime notizie : scontri con agenti e feriti : Ceuta, nuovo assalto migranti al confine: oltre 100 entrano in Spagna. scontri con la polizia spagnola e feriti. Lo scorso luglio furono 600 a superare la barriera.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:19:00 GMT)

Letizia e Sofia di Spagna - è di nuovo feeling : Dopo le foto di rito al loro arrivo a Maiorca (un po’ innaturali, ma i posati, per loro stessa definizione, non possono essere altrimenti), anche per i reali spagnoli sono iniziate le vacanze. E mentre Felipe VI è impegnato nella Copa del Rey, la regata multi classe più importante del Mediterraneo in pieno svolgimento a Palma, la moglie Letizia si rilassa con le figlie Leonor, 12 anni, e Sofia, 11, appena rientrate da un viaggio studio ...

Spagna - Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare : Spagna, Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare Spagna, Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare Continua a leggere L'articolo Spagna, Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare proviene da NewsGo.

Spagna - il 37enne Casado nuovo leader dei popolari al posto di Rajoy : Rajoy ha lasciato la politica attiva dopo essere stato rovesciato lo scorso primo giugno da una mozione di sfiducia del socialista Pedro Sanchez. Casado, vicesegretario uscente del Pp, quale leader ...

Spagna : Pablo Casado nuovo leader del Pp : ANSA, - MADRID, 21 LUG - La presidente del Congresso del Pp Ana Pastor ha annunciato ufficialmente l'elezione di Pablo Casado, 37 anni, quale presidente del partito in successione di Mariano Rajoy. ...

Spagna - il Pp svolta a destra Pablo Casado è il nuovo presidente : ...2 per cento dei voti dei circa tremila delegati al congresso straordinario convocato per designare il successore di Mariano Rajoy , che ha abbandonato la politica dopo essere stato estromesso dalla ...

Spagna - Casado nuovo leader dei Popolari : 14.56 Il congresso del Partido populare spagnolo ha eletto Pablo Casado nuovo presidente. Prende il posto di Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica dopo essere stato rovesciato da una mozione di sfiducia. I 3mila delegati hanno preferito Casado nel voto finale all'ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria. Casado, vicesegretario uscente ...

Spagna - Casado nuovo leader dei Popolari : 14.56 Spagna,Casado nuovo leader dei Popolari Il congresso del Partido populare spagnolo ha eletto Pablo Casado nuovo presidente. Prende il posto di Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica dopo essere stato rovesciato da una mozione di sfiducia. I 3mila delegati hanno preferito Casado nel voto finale all'ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria. Casado, vicesegretario uscente ...

Spagna - Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare : Il 37enne Pablo Casado è stato nominato nuovo presidente del Partito popolare spagnolo, Pp,, succedendo così a Mariano Rajoy, che ha lasciato la "poltrona" a inizio giugno dopo una mozione di sfiducia.

Spagna - Casado nuovo leader dei Popolari : 14.56 Il congresso del Partido populare spagnolo ha eletto Pablo Casado nuovo presidente. Prende il posto di Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica dopo essere stato rovesciato da una mozione di sfiducia. I 3mila delegati hanno preferito Casado nel voto finale all'ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria. Casado, vicesegretario uscente del Pp, quale leader del primo partito spagnolo diventa anche il nuovo capo dell'opposizione al governo ...

Spagna : tv - Pablo Casado nuovo leader Pp - succede a Rajoy : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nibali - un nuovo programma dopo la caduta al Tour de France : in Spagna per vincere la Vuelta - poi il sogno Mondiale di Innsbruck : Nibali, dopo il ritiro forzato dal Tour de France cambiano i programmi per la seconda parte della stagione: in Spagna per vincere la Vuelta, inizia tra poco più di un mese La caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez e il ritiro da un Tour de France che avrebbe lottato per vincere fino alla fine con Froome e Dumoulin cambia il programma dello Squalo per la parte finale della stagione. Nibali dopo il Tour avrebbe dovuto ...

Spagna - Luis Enrique è il nuovo Ct : “niente rivoluzioni” : “La parola ‘fallimento’ è molto brutta. Certo, i risultati non sono stati buoni ma questi giocatori hanno dato il massimo, in questi anni tutti ci hanno ammirato. Ecco perchè non ci sarà una rivoluzione ma solo cambiamenti e l’età non sarà vincolante”. Così Luis Enrique nella sua nuova veste di nuovo ct della Spagna (“Mi considero asturiano, spagnolo e anche catalano”) nella conferenza stampa di ...