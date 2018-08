Spagna | ecco i convocati di Luis Enrique | ci sono Albiol e Suso

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : ecco la decisione di Pogba : Sono ore calde per il Calciomercato della Juventus, dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo in arrivo altre trattative in entrata ed uscita. Nel frattempo nuova bomba dalla Spagna, Pogba avrebbe deciso di tornare in bianconero, dopo “due anni tristi al Manchester United” l’intenzione è trasferirsi nuovamente in Italia. “L’operazione non e’ semplice – sottolinea Marca – pero’ la Juventus e’ il club in cui Pogba ha mostrato il suo ...

Spagna - ecco Luis Enrique : 'Niente rivoluzioni - ma ci saranno delle sorprese' : 'La parola 'fallimento' è molto brutta. Certo, i risultati non sono stati buoni ma questi giocatori hanno dato il massimo, in questi anni tutti ci hanno ammirato. ecco perché non ci sarà una ...

Il sottomarino? Affonda. Ecco il gioiello militare che imbarazza la Spagna : C'è una strana storia, che sta imbarazzando la marina militare spagnola che nasce probabilmente da un ingegnere distratto: il sottomarino che non riesce a galleggiare perché troppo pesante. ...

Juve - dalla Spagna assicurano : dopo Ronaldo ecco anche Zidane : Zidane alla Juve? Una suggestione, o forse qualcosa di più. dalla Spagna rimbalza la notizia di un clamoroso ritorno di fiamma tra ZZ e la società bianconera, pronta ad accoglierlo a braccia aperte. ...

Dalla Spagna : ecco dove vuole giocare Rabiot : L'ultima squadra ad inserirsi nella corsa per Adrien Rabiot , vero gioiello del Parco dei Principi, è il Tottenham . Secondo quanto scritto da Sport però, il ragazzo classe '95 vuole solo il Barcellona : il talento del Psg , cercato sempre Dalla anche Dalla Juve , ha in testa la maglia blaugrana . Inutili perciò i tentativi della squadra ...

In Spagna : 'Ecco quando Ronaldo ha rotto col Real e scelto la Juventus' : MADRID - 'È stato lo scorso gennaio che Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid , disgustato dalla mancanza di tatto del presidente Florentino Perez che nel giugno precedente gli aveva ...

Spagna - flop Mondiale : Hierro dice addio - ecco Luis Enrique : Spagna, flop Mondiale- Un flop Mondiale inaspettato e forse totalmente a sorpresa. La Spagna si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Quasi certo l’addio a Hierro. Il ct spagnolo, subentrato al posto di Lopetegui, lascerà il posto ad un C.t di maggiore esperienza. Un nuovo percorso per puntare dritti agli Europei del 2020. LUSI […] L'articolo Spagna, flop Mondiale: Hierro dice addio, ecco Luis Enrique proviene da Serie A News ...