Sorteggio Europa League | Lazio | l' urna dice Marsiglia | E Francoforte e Apollon Limassol

Sorteggio Europa League : Milan contro Betis - Olympiacos e Dudelange : Non male. Sorteggio a dir poco soft per il Milan di Gattuso a Montecarlo. Paradossalmente i maggiori rischi arrivano dall'avversaria della terza fascia, il Betis Siviglia che da quelli della prima, l'...

Sorteggio gironi Europa League 2019 : il Milan pesca il Betis Siviglia - Lazio sfortunata : L’urna di Nyon continua a non sorridere alle squadre italiane. Anche oggi il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 ha riservato avversarie impegnative alle compagini del Bel Paese. E’ andata davvero male alla Lazio, che troverà due ossi duri come il Marsiglia di Rudi Garcia e gli ostici tedeschi del Francoforte: per il passaggio del turno servirà la miglior versione possibile della squadra capitolina. ...

Europa League - Sorteggio delle italiane : 13.51 Si è svolto a Montecarlo il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League Due le squadre italiane rappresentate. La Lazio,che era in prima fascia,incontrerà nel gruppo H il Marsiglia, l'Eintracht Francorte e i ciprioti dell' Apollon Limassol. Il Milan,che era in seconda fascia,trova i greci dell'Olympiacos, il Real Betis Siviglia e i lussemburghesi del Dudelange. I 12 gironi manderanno ai sedicesimi le prime due, a cui si uniranno le ...

