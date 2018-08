Sorteggio Champions League | il calendario completo della fase a gironi

DIRETTA Sorteggio Champions LEAGUE/ Il calendario completo - esordio duro per Inter e Roma : DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, streaming video Rai: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:53:00 GMT)

Sorteggio Champions : contenti e scontenti - : Urna dolce-amara per le italiane impegnate in Champions League. Sorridono Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno affrontare gironi di ferro. L'Inter torna nella massima competizione europea ...

Juventus - Sorteggio Champions positivo ma il Valencia può essere la mina vagante : Sono andati in scena i sorteggi validi per la Champions League, la competizione sta per entrare nel vivo e si preannuncia una stagione scoppiettante. Nel complesso può essere considerato positivo il sorteggio per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha le carte in regola per qualificarsi agli ottavi, anzi ha l’obbligo di superare il turno dopo l’importante campagna acquisti della dirigenza bianconera. Girone alla ...

Sorteggio Champions - Totti : "Con il Real ce la giochiamo - sarà esaltante" : Roma, Di Francesco: "Il pugno? Un errore" RETROSCENA - Totti ai microfoni di Sky Sport ha raccontato l'episodio legato alla sua ultima volta al Santiago Bernabeu, quando portò le sue maglie a tutto ...

Sorteggio Champions League - la Juve trova lo United - la Roma il Real. Incubi per Napoli e Inter : Juve trova LO United- Un Sorteggio parzialmente positivo considerando i gironi di Juventus e Roma. I bianconeri pescano il Manchester United di Mourinho e dell’ex Pogba. Occhio anche al Valencia e all’ottima personalità dello Young Boys. Sorteggio piuttosto fortunato anche per la Roma, la quale se la dovrà vedere con Real Madrid, CSKA Mosca e […] L'articolo Sorteggio Champions League, la Juve trova lo United, la Roma il Real. ...

Sorteggio Champions duro per le italiane : Sorteggio duro per le italiane in Champions League Nel gruppo C : Psg, Napoli, Liveropool Nel gruppo G : Real Madrid, Roma, Cska Mosca Nel gruppo H: Juventus, Manchester Utd, Valencia

Sorteggio Champions League 2019 : gironi di ferro per Napoli e Inter. Juventus discreta - sorride solo la Roma : Sorteggio di Champions League 2018-2019 che non mette di buon umore le squadre italiane. Sfortunatissimo il Napoli: con Psg e Liverpool servirà un’impresa per approdare agli ottavi di finale. Raggruppamento tutt’altro per facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo con il Manchester United di Mourinho ed il sempre ostico Valencia (non fanno paura gli svizzeri dello Young Boys). La Roma pesca i campioni in carica del Real Madrid, ma ...

Girone Juventus/ Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : Manchester United - Valencia - Young Boys : La Juventus affronta il Girone di Champions League contro Manchester United, Valencia e Young Boys: Sorteggio non troppo fortunato per i bianconeri, ma del resto nemmeno così impossibile(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:00:00 GMT)

GIRONE ROMA / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : Real Madrid - Cska Mosca e Viktoria Plzen : La ROMA sta per conoscere le avversarie nel GIRONE della Champions League 2018-2019: per i giallorossi la grande speranza è quella di ripetere la semifinale giocata lo scorso anno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:58:00 GMT)

GIRONE NAPOLI/ Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : Psg - Liverpool - Stella Rossa : Il NAPOLI pesca Psg, Liverpool e Stella Rossa nel GIRONE C della Champions League: Sorteggio davvero sfortunato per i partenopei, attesa per il ritorno di Cavani al San Paolo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:58:00 GMT)