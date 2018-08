Sony presenta i nuovi televisori AF9 OLED e ZF9 LCD della linea Master Series | dedicata

Sony presenta quattro nuovi colorati design del DualShock 4 per PS4 : Sentite il bisogno di portare un po' di sano colore nelle vostre sessioni di gameplay su PS4? Con la fine dell'estate pensate di dover rinnovare il guardaroba delle vostre periferiche di gioco? In questo caso arrivano buone notizie da Sony stessa, che oggi ha presenta to quattro nuovi design per il DualShock 4, uno più fresco dell'altro.Dalla combinazione di accesi blu del modello "Berry Blue" al luminoso arancione del "Sunset Orange", fino al ...

Sony presenta il GT Sport E-Cup by Mercedes : un torneo eSport di Gran Turismo Sport : Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato oggi, insieme a Mercedes -Benz Italia, il GT Sport E-Cup by Mercedes -Benz, il primo torneo italiano di e- Sport dedicato a Gran Turismo Sport , il racing game di Polyphony Digital esclusivo per PlayStation 4.Organizzato da ProGaming Italia, l'evento si svolgerà a partire dalle ore 15:00 del 22 luglio 2018 per concludersi alle 23:59 del 7 ottobre 2018, e vedrà i migliori giocatori di Gran Turismo ...

Sony annuncia il nuovo Sony Xperia XA2 Plus e una data per la disponibilità di Sony Xperia XZ2 Premium in Italia: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche e dettagli dei due smartphone.