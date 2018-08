“Sono disperata” La vip della tv italiana rivela il suo dramma più privato Gelo assoluto

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) La nota stellatelevisionesta passando un momento davverotico. E, per esorcizzare il dolore che vive ogni giorno, ha deciso di parlarne apertamente. Lo ha fatto con Tgcom24 svelando tutti i dettaglisua dolorosissima vicenda personale. La protagonista delche vi stiamo per svelare è Serena Grandi, l’attrice oggi 60enne che nella sua carriera ha fatto impazzire migliaia di uomini, ha detto di essere perseguitata dal suo ex compagno. La storia tra la Grandi e l’uomo è finita da più di un anno ma lui non si arrende e la rivuole con sé. Ma sta usando dei mezzi atroci per convincerla. Lei è esaurita, sfinita, provata, non riesce più a sopportare la situazione che, come ha detto lei stessa, “è diventata insostenibile”.molto provata. Ho cercato di tenerlo a freno, ma non ci sono riuscita. Ho dovuto ricorrere a un legale, con tanto di denuncia ...