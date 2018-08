Solo Juventus per Cristiano Ronaldo | non è tra i convocati del CT Santos

Sorteggio Champions League 2019 : gironi di ferro per Napoli e Inter. Juventus discreta - sorride Solo la Roma : Sorteggio di Champions League 2018-2019 che non mette di buon umore le squadre italiane. Sfortunatissimo il Napoli: con Psg e Liverpool servirà un’impresa per approdare agli ottavi di finale. Raggruppamento tutt’altro per facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo con il Manchester United di Mourinho ed il sempre ostico Valencia (non fanno paura gli svizzeri dello Young Boys). La Roma pesca i campioni in carica del Real Madrid, ma ...

RONALDO DICE NO AL PORTOGALLO : Solo CHAMPIONS E JUVENTUS/ Niente addio alla Seleção : Allegri ringrazia Santos : RONALDO DICE no al PORTOGALLO: SOLO JUVENTUS e CHAMPIONS. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:32:00 GMT)

Ronaldo dice no al Portogallo : Solo Juventus e Champions/ CR7 domani a Montecarlo per i sorteggi : Ronaldo dice no al Portogallo: solo Juventus e Champions. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Cristiano Ronaldo pensa Solo alla Juventus : no al Portogallo - salta la gara contro l’Italia : La Juventus ha iniziato la stagione con ben due successi in altrettante ma ancora nessun gol per il fuoriclasse portoghese che proverà a sbloccarsi già dalla prossima trasferta contro il Parma di D’Aversa. Cristiano Ronaldo pensa solo alla Juventus ed in questo senso va commentato il ‘rifiuto’ alla convocazione del Portogallo per restare a Torino ed allenarsi per raggiungere la migliore condizione fisica. Una decisione ...

Allan lancia la sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo scudetto - CR7 non vince da Solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da Solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO IN CHIEVO-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora Solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Juventus - C'è un Solo modo per fermare Ronaldo : è il metodo Rugani! : TORINO - Giocate di fino e colpi di altissima tecnica. Questo si è intravisto nel primo allenamento della super Juventus , in cui Massimiliano Allegri ha visto i protagonisti della tournée ...

De Laurentiis : “Squadre B? Solo un assist alla Juventus per piazzare i 45 giocatori in più” : Ne ha per tutti Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa in Comune come nuovo proprietario del Bari. L'articolo De Laurentiis: “Squadre B? Solo un assist alla Juventus per piazzare i 45 giocatori in più” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus già nell'era CR7 : prima sgambata blindata. I numeri per ora Solo social : Blindato anche ieri. Ovviamente. Cristiano Ronaldo ha vissuto il suo primo giorno da juventino come vivrà gran parte di quelli previsti dal contratto quadriennale che lo legherà alla Juventus. Nascosto. Preservato. Coccolato. Seguito. Protetto. E via di questo passo. Nessuna concessione almeno per adesso - a chi pagherebbe oro per un autografo o un selfie. Il bionico portoghese bada a fare il suo lavoro al meglio, ovviamente. Per i bagni di ...

Calciomercato Fiorentina - non Solo Pjaca : doppio innesto dalla Juventus : 1/3 AFP/LaPresse ...

Ripescaggi - il Milan B si tira fuori : resta Solo la Juventus [DETTAGLI] : Si sta per delineare la situazione Ripescaggi per quanto riguarda i campionato di Serie A, Serie B e Serie C. In massima categoria nessun ribaltone, 5 punti di penalizzazione per il Parma, in arrivo un nuovo processo per il Chievo che però rischia al massimo punti di penalizzazione e non la retrocessione. In Serie B si sono liberati tre posti dopo i forfait di Bari, Cesena ed Avellino, ecco i club pronti a presentare domanda di ...

Squadre B - passo indietro del Milan : resta Solo la Juventus : Il Milan ha accantonato il progetto della squadra B: tra le Squadre di Serie A, a fare richiesta dovrebbe essere solo la Juvenuts. L'articolo Squadre B, passo indietro del Milan: resta solo la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - a tutto Barzagli : “non basta Solo Ronaldo per vincere la Champions. Bonucci? La società saprà cosa fare” : Il difensore della Juventus ha parlato dell’arrivo di Ronaldo e del possibile ritorno di Leonardo Bonucci L’arrivo di Ronaldo, il possibili ritorno di Bonucci e la voglia di vincere la Champions. Sono questi gli ingredienti principali dell’intervista concessa da Andrea Barzagli ai microfoni di tuttosport, nel corso della quale ha anche allontanato l’ipotesi ritiro. Ivan Benedetto/LaPresse “Gli stimoli non ...