Socio di Manafort si dichiara colpevole

Si ètodi aver agito illegalmente come agente straniero negli Usa e ha deciso di collaborare con l'inchiesta sul Russiagate, Sam Patten, exdi Paul, l'ex manager della campagna elettorale di Trump già condannato per 8 capi d'accusa dalla frode fiscale al riciclaggio. Patten, 47 anni, consulente politico repubblicano ha fatto arrivare 50.000 dollari di un oligarca ucraino al comitato per l'inaugurazione presidenziale di Trump nel 2017 che non può accettare finanziamenti esteri.(Di sabato 1 settembre 2018)