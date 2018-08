Sky-Eurosport | oggi scade il contratto Si tratta il rinnovo | ma gli US Open 2018 sono a

oasport

(Di venerdì 31 agosto 2018) La storia sempre più complessa dei rapporti tra Sky edgiungea un punto davvero critico. Ilcon cui i canali paneuropei del gruppo Discovery trasmettono sulla piattaforma di Rupert Murdoch, e le due parti ancora non hanno trovato un accordo sul. Nel caso in cui la situazione di stallo si protrarrà oltre la data odierna, il segnale disu Sky sarà spento fino a nuova comunicazione, se mai ci sarà. I canali di, oltre che su Sky,adpresenti su Mediaset Premium e su TimVision, nonché sulla propria piattaformaPlayer. Non è la prima volta che i rapporti tra Sky edsi fanno tesi: nello scorso febbraio, molti spettatori abituali dei canali 210 e 211 di Sky siritrovati con la pessima sorpresa della mancata trasmissione delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchangsul satellite. Cos’era ...