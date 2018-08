Sky e DAZN nel mirino dell’Antitrust

Calendario Serie A - terza giornata : gli orari delle partite e come vederli in tv su Sky e Dazn : terza giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per l’inizio della Nations League. Si comincia stasera con il big match Milan-Roma, poi gli anticipi del sabato vedranno l’Inter in scena a Bologna per provare a cambiare rotta dopo un brutto avvio, e la Juventus a Parma, con Cristiano Ronaldo ancora a caccia del primo gol. Le altre due capoliste, Napoli e Spal, giocheranno domenica sera, come il resto delle altre squadre. I ...

Calendario Serie A - la terza giornata su Sky e Dazn : orari anticipi e partite : In questo weekend si disputera' la terza giornata [VIDEO] di Serie A 2018/2019. Si parte venerdì sera alle 20.30 con il match-clou Milan-Roma. La partita sara' giocata al Giuseppe Meazza di San Siro e verra' trasmessa su Sky Sport Serie A al tasto 202 del telecomando. Il campionato prora' nei due giorni seguenti: sabato 1 e domenica 2 settembre e nel Calendario figurano molte partite interessanti e imperdibili. Gli appassionati di calcio ...

Parma-Juventus : è possibile vederla su Dazn - Mediaset e Sky : La terza giornata di Serie A 2018-2019 [VIDEO] vedra' di scena nell'anticipo del sabato sera delle 20:30 la sfida tra Parma e Juventus, due squadre con obiettivi diversi di classifica ma che sicuramente daranno vita ad una bellissima partita. La gara potra' essere ta sia in diretta tv sui canali Sky e Mediaset Premium, che in streaming su Sky Go, Premium Play e Dazn. Probabili Formazioni di Parma-Juventus Parma-Juventus negli anni '90 era una ...

Come vedere DAZN su Sky : Dopo Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Perform ha deciso di portare il suo servizio di video streaming online di eventi sportivi, DAZN, anche nel nostro Bel Paese. Grazie a questa nuova piattaforma è possibile guardare la Serie A e la Serie B (e non solo) da diversi dispositivi Come smartphone, tablet, TV Box, Apple TV, PlayStation, Xbox e così via. Abbiamo deciso di realizzare una guida per spiegarvi Come vedere DAZN su SKY in pochi e ...

Confalonieri su Sky e DAZN : «Situazione strana - vediamo cosa succede» : Yves Confalonieri, vicedirettore generale sport di Mediaset, ha commentato le difficoltà che stanno coinvolgendo Sky e DAZN. L'articolo Confalonieri su Sky e DAZN: «Situazione strana, vediamo cosa succede» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Antitrust ha aperto una indagine su Sky e Dazn : L'antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky Italia e Dazn. Nel mirino sono finite Perform Investment Limited e Perform Media Services - società cui fa capo la piattaforma di streaming che trasmette tre partite ...

Programmazione TV Serie A - partite della 3° giornata su DAZN e Sky : Ecco la Programmazione completa di tutte le partite della 3 giornata del campionato di Serie A trasmesse in diretta su DAZN e Sky La Serie A torna protagonista in tv con la 3° giornata di campionato. Una delle sfide più attese è l’anticipo di campionato tra Milan – Roma che sarà trasmesso su Sky venerdì 3 agosto. E le restanti sfide della terza giornata del campionato di Serie 2018-2019 dove saranno trasmesse? Ecco il calendario e la ...

Sky e Dazn - indagine dell'Antitrust per 'pratiche commerciali scorrette' : Sky e Dazn nel mirino dell’Antitrust. Il Garante della Concorrenza e dei Consumatori ha infatti avviato due indagini con l’intento di verificare se le societa' in questione hanno messo in atto ‘pratiche commerciali scorrette’ in merito alla commercializzazione dei pacchetti del campionato di calcio di Serie A per la stagione 2018/19 appena iniziata. Le indagini dell’Antitrust su Sky La notizia delle istruttorie avviate nei confronti di Sky e ...

Il Codacons ‘soddisfatto’ delle istruttorie su Sky e DAZN : “Soddisfatto” il Codacons per la notizia dell’avvio da parte dell’Antitrust di due procedimenti istruttori “per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky e DAZN, con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019”. E’ quanto scrive l’associazione in una nota, nella quale ...

Antitrust contro Sky e DAZN : "Possibili violazioni dei diritti dei consumatori" : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica di aver avviato due procedimenti istruttori nei confronti dei due operatori

Sky e DAZN nel mirino dell’Antitrust : Diletta Leotta Sky e DAZN finiscono nel mirino dell’Antitrust, che – su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori – ha avviato due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori stessi. Il riferimento, in particolare, è alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019 appena ...

L’Antitrust sta indagando Sky e DAZN : Sky non avrebbe specificato debitamente la variazione della sua offerta, DAZN avrebbe diffuso pubblicità ingannevole The post L’Antitrust sta indagando Sky e DAZN appeared first on Il Post.

Diritti tv della Serie A : ecco perché l'Antitrust indaga su Sky e Dazn : Nel mirino dell'Autorità non ci sono, per ora, i problemi di fruizione del prodotto su Dazn , che nelle prime settimane di diretta delle partite di Serie A, debutto con Lazio-Napoli, poi Sassuolo-...

Istruttoria Antitrust contro Sky e i trucchi di Dazn sul silenzio-assenso : Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , comunemente chiamato Antitrust, ha avviato su segnalazione di singoli consumatori e di due associazioni due istruttorie per presunte pratiche ...