Sky cinema | dal primo settembre arriva 100% animation Un canale interamente dedicato ai

Venerdi 31 Agosto sui canali Sky cinema HD : Una famigliaMicaela Ramazzotti in un dramma che esplora uno scioccante rapporto di coppia. Una donna, assoggettata al suo compagno, accetta di partorire dei bambini da vendere a chi non puo' avere figli. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Come ti ammazzo il bodyguardMichael Bryce e' una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid e' ...

Giovedi 30 Agosto sui canali Sky cinema HD : Come ti ammazzo il bodyguard Michael Bryce e' una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid e' un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest'ultimo puo' testimoniare al tribunale dell'Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali ...

Mercoledi 29 Agosto sui canali Sky cinema HD : Tonno spiaggiatoA pochi mesi dall'uscita in sala, la black comedy con Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex, Francesco decide di ucciderle un membro della famiglia. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Perfect strangerProtagonista della pellicola e' Ro/Halle Berry, una giornalista investigativa d'assalto che sfrutta le debolezze dei personaggi piu' in vista per sbattere i loro vizi in ...

Martedi 28 Agosto sui canali Sky cinema HD : Perfect strangerProtagonista della pellicola e' Ro/Halle Berry, una giornalista investigativa d'assalto che sfrutta le debolezze dei personaggi piu' in vista per sbattere i loro vizi in prima pagina. Ro pero' si trova tra le mani un caso particolarmente scottante: una sua cara amica d'infanzia viene barbaramente trucidata e tutti gli indizi portano Harrison Hill/Bruce Willis, un potente pubblicitario senza scrupoli con un debole per le belle ...

Lunedi 27 Agosto sui canali Sky cinema HD : Jumanji - Benvenuti nella giungla Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d'incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/HD caale 304) Sole cuore amoreDaniele Vicari dirige Isabella Ragonese ed Eva Grieco nella storia della splendida amicizia tra le trentenni Eli e Vale, diverse per ...

Domenica 26 Agosto sui canali Sky cinema HD : Sole cuore amoreDaniele Vicari dirige Isabella Ragonese ed Eva Grieco nella storia della splendida amicizia tra le trentenni Eli e Vale, diverse per carattere e stile di vita, ma legate come sorelle (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Kung fu panda 2Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l'era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto ...

Sabato 25 Agosto sui canali Sky cinema HD : Kung Fu Panda 2 Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l'era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l'uso della polvere pirica dei fuochi d'artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni. Ma il reietto non si arrende, e nell'oscurità accumula metallo per forgiare un esercito di cannoni, un'arma contro cui nemmeno i ...

Venerdi 24 Agosto sui canali Sky cinema HD : Noi siamo tutto Madeline e' un'adolescente che e' praticamente prigioniera della propria casa da 17 anni in quanto affetta da una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un camion dei traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano. Ha inizio cosi' una storia d'amore che dovra' superare ostacoli che sembrano ...

Giovedi 23 Agosto sui canali Sky cinema HD : Kingsman: Il cerchio d'oroTaron Egerton, Colin Firth e Julianne Moore nel secondo capitolo della saga spy action. Per sventare i piani di un nuovo nemico le spie londinesi chiedono aiuto ai colleghi americani. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Mistero a Crooked HouseIl detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco ...

Mercoledi 22 Agosto sui canali Sky cinema HD : Mistero a Crooked House Il detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco patriarca, prima che Scotland Yard porti a galla scomodi segreti di famiglia. Circolando per il maniero del defunto, abitato dai figli, dalle loro famiglie e dalla giovane seconda moglie, Charles si accorge presto che ciascuno di loro puo' essere sospettato del crimine, per ...

Martedi 21 Agosto sui canali Sky cinema HD : After Earth Nel futuro la razza umana vive in continua guerra contro una specie aliena di natura animale, potente ma cieca, che rileva la presenza degli uomini fiutandone la paura. Solo una classe di militari, i "ranger", sono in grado di combatterli perche' addestrati a non provare piu' alcun sentimento di terrore. Il figlio di uno dei ranger piu' noti e stimati si trovera' in mezzo ad un atterraggio di fortuna, assieme al padre e ad un ...

Sky cinema - stasera la prima tv de «Il Tuttofare» con Sergio Castellitto : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche Sky Cinema presenta IL TUTTOFARE,il film prodotto da Wildside con Vision Distribution, scritto e diretto da Valerio Attanasio (Smetto quando voglio), in prima tv lunedì 20 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche su Sky On Demand. Antonio Bonocore (<strong...

Lunedi 20 Agosto sui canali Sky cinema HD : Il tuttofare A pochi mesi dall'uscita in sala, la commedia con Sergio Castellitto. Un giovane praticante in legge sogna un contratto in un prestigioso studio, ma finira' per mettersi in un mare di guai. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS HD/canale 304 ore 21.45) La battaglia dei sessiEmma Stone e Steve Carell nel racconto di una leggendaria partita di tennis. 1973: Billie Jean King sfida l'ex campione Bobby Riggs ...

Domenica 19 Agosto sui canali Sky cinema HD : La battaglia dei sessiEmma Stone e Steve Carell nel racconto di una leggendaria partita di tennis. 1973: Billie Jean King sfida l'ex campione Bobby Riggs per un match in cui la posta in gioco e' l'emancipazione femminile. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Kung fu pandaPo è un giovane panda il cui padre (un volatile) gestisce un piccolo ristorante la cui specialità sono i noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po f...