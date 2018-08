Siviglia | è fatta per Promes | a breve l' ufficialità

Calciomercato Roma – E’ quasi fatta per N’Zonzi : trovato l’accordo con il Siviglia : N’Zonzi sempre più vicino alla Roma: trovato l’accordo con il Siviglia Si chiude ufficialmente venerdì il Calciomercato, alla vigilia della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La stagione 2018-19 si prospetta ricca di spettacolo con Cristiano Ronaldo arrivato in Italia per rendere il campionato più ‘piccante’. Intanto, anche le squadre avversarie della Juventus lavorano sodo per avere a disposizione una ...