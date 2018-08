Si tuffa da una scogliera a Minori | 29enne finisce in ospedale

Non vuole tuffarsi dal ponte perché spaventata - la “amica” le dà una spinta : costole fratturate e lesioni ai polmoni : Una ragazza di 16 anni è ai bordi di un ponte sopra il Lewis River, a Yacolt, negli Stati Uniti, insieme ad alcuni amici. Nel video, pubblicato su Youtube da Ashley Mahree, si sente la ragazza che esprime la propria contrarietà nel volersi tuffare in acqua dall’altezza di circa 18 metri. Per due volte, infatti, dice “no”, ma alle spalle un’amica, se così si può definire, le dà una forte spinta. La vittima, ora, è in ...

Frate si tuffa dalla scogliera del convento per una nuotata - trovato morto in spiaggia : Per ore nessuno ha saputo dare un nome all'uomo e solo quando il padre superiore del convento ha denunciato la sua scomparsa si è scoperto che era un Frate 63enne che si era tuffato dalla scogliera sottostante il convento per effettuare una lunga nuotata.Continua a leggere

Arezzo - 21enne si tuffa per una nuotata nel torrente ma non riemerge : ritrovato cadavere : La vittima si era tuffata nel torrente insieme ad alcuni amici ma non è più riemersa. Il ragazzo ritrovato cadavere diverse ore dopo sul fondale da un squadra di sub dei vigili del fuoco.Continua a leggere