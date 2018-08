Si tinge di sangue la carriera ventennale di Guadagnino

gqitalia

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo l’exploit agli Oscar con Chiamami col tuo nome Lucasi presenta in concorso alla 75^ Mostra del Cinema di Venezia con il suo film più ardito: il remake di Suspiria, uno dei cult di Dario Argento. Gli occhi sono tutti puntati su di lui: molti tifano per il regista palermitano che per la prima volta si confronta con l’horror, ma altrettanti remano contro (diverse voci scettiche si sono levate quando il suo nome ha affiancato il titolo del 1977). Proprio vent’anni fa (era il 1999)mostrava la sua vena di regista ambizioso proponendo, proprio alla Mostra, il suo primo lungometraggio: The Protagonists, interpretato da colei che sarebbe diventata una musa, un’amica e l’attrice che ha segnato (finora) le sue tappe artistiche. La scozzese Tilda Swinton che in Suspiria interpreta tre ruoli. È protagonista anche in Io sono l’amore, che, dopo Chiamami col tuo ...