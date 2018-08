Shayne Oliver per A G E di Colmar

gqitalia

(Di venerdì 31 agosto 2018) A.G.E. sta per Advanced Garment Exploration, non solo un acronimo ma anche uno spazio di ricerca e sviluppo nato e voluto daper ospitare l’art direction di talent internazionali chiamati a intepretare il Dna e la storia del brand con nuovi capi. Come primo “guest” è stato invitato lo stilista americano, già co-fondatore del brand cult Hood by Air nonché artefice anche del rilancio di Helmut Lang, a interpretare l’heritage del brand da sempre legato al mondo dello sci. Da qui nasce una collezione visionaria dove i prodotti sono allargati, i confini duplicati: capispalla che diventano giacche mantello da appendere come piccoli paracaduti; parka doppi e tripli reversibili da indossare fronte retro; doppie maniche, doppi cappucci, vestibilità over e unisex, colori sgargianti e tessuti lucidi abbinati a toni freddi e soffe mat mutuate dalla ...