SHAMELESS - Le reazioni dei fans e le dichiarazioni dei produttori dopo l' addio di Emmy

lostinaflashforward

: Ho letto che Emmy Rossum lascerà Shameless (US) e vedo reazioni di vario tipo. Poi ci sono io che ormai sono abitua… - maybegaia : Ho letto che Emmy Rossum lascerà Shameless (US) e vedo reazioni di vario tipo. Poi ci sono io che ormai sono abitua… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Idisono devastatila notizia dell'uscita di scena di Fiona, ma molti comprendono le ragioni dell'attrice.Leggiamo insieme anche leufficiali deidella serie e di Showtime e i probabili motivi che hanno spintoRossum verso questa decisioneRossum ha annunciato ieri la sua uscita da, la lunga serie di Showtime in cui ha interpretato il personaggio di Fiona, e isono, ancora oggi, sotto shock.Continuano, infatti, in tutto il mondo, a scrivere Tweet, postare Gif e, soprattutto, a mostrare la propria reazione alla notizia.Tuttavia, non sono passati inosservati alcuni messaggi di supporto e affetto che la stessa attrice ha premiato con un like e un cuoricino.E, mentre si stanno girando gli ultimi episodi della nona stagione, la cui prima parte debutterà sugli schermi il prossimo 9 Settembre, oggi sono arrivate anche le ...