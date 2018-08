Sfolgorante ed introspettivo | ' A Star is Born' spopola al Lido di Venezia

Blastingnews

(Di venerdì 31 agosto 2018) Un film le cui temperature ed atmosfere sono diversissime, dramma sentimentale e pellicola musicale, ritmo ruggente e ripiegamento. L'attesissimo "Ais" di Bradley Cooper che è regista, sceneggiatore, produttore e attore coprotagonista insieme a Lady Gaga,dell'eccentricità per antonomasia che si svela come attrice, è giunto Fuori Concorso alla 75^ Mostra del Cinema di. Comprensibi curiosità, interesse ed acclamazione suscitati al momento della presentazione. L'inizio del film, d'altra parte, è l'assordante ovazione ad un concerto, parafrasi filmica e quasi simbolica dell'eco e della straordinaria risonanza che questo lavoro cinematografico, prodotto da Bill Gerber, Lynette Taylor, Sue Kroll, che sarà sul maxischermo in Italia dal prossimo ottobre, sta ottenendo. La ribalta del successo è in primo piano, ma come ha affermato Cooper, diviene evocativa ...