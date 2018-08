Vuelta : Settima tappa a Gallopin : Il transalpino ha preceduto di cinque secondi un gruppetto regolato allo sprint dal campione del mondo Peter Sagan davanti allo spagnolo Alejandro Valverde. Nessuna modifica sostanziale alla ...

Vuelta a España 2018 : Tony Gallopin anticipa il gruppo nella Settima tappa. Molard resta in rosso - perde terreno Kwiatkowski : Colpo da finisseur di Tony Gallopin nella settima tappa della Vuelta a España 2018. Il 30enne francese riesce ad anticipare il gruppo dei migliori con un grande attacco nel finale ed imporsi sul traguardo di Pozo Alcón . Secondo posto beffardo per il campione del mondo Peter Sagan, che vince la volata su Alejandro Valverde. Nonostante un altro finale convulso, il francese Rudy Molard riesce a difendere la maglia rossa. Subito dopo la partenza ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : Settima tappa - sette uomini in fuga con Conci e Ravasi - il gruppo controlla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui ...

Vuelta 2018 – Percorso e favoriti della Settima tappa : Sagan tra Valverde e Kwiatkowski? : Oggi la sfida tra Valverde e Kwiatkowski alla Vuelta di Spagna? Un leggero arrivo in salita regalerà spettacolo nella settima tappa Ancora una tappa pianeggiante per i ciclisti alla Vuelta di Spagna 2018. Dopo la vittoria di ieri di Bouhanni, adesso però la sfida potrebbe essere tutta tra Valverde e Kwiatkowski dato l’arrivo in salita di oggi. 185,7 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón, durante i quali i ciclisti dovranno affrontare ...

Vuelta a España 2018 - Settima tappa : Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón. Frazione mossa - volata non scontata : settima tappa per la Vuelta a España 2018, da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcòn, per un totale di 185,7 km. Frazione mossa, senza alcun metro di pianura, i velocisti dovranno sprecare molte energie per rimanere in gruppo e tentare la volata finale. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti. Percorso Frazione nervosa, come detto precedentemente, caratterizzata da continui saliscendi. Il primo dei due Gran Premi della Montagna di ...

Surf - Tahiti Pro Teahupoo 2018 : Gabriel Medina trionfa nella Settima tappa del Championship Tour : Il settimo appuntamento del Championship Tour di Surf è andato in archivio. A Teahupoo, nella costa costa sud-est di Tahiti, è andata in scena una delle tappe più attese dagli “artisti” della tavola. Lungo questo tratto di mare, infatti, le onde possono raggiungere vette impressionanti per l’effetto delle correnti e della barriera corallina e le difficoltà per chi vuol competere non mancano. Una sfida per i Surfisti più abili ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali al via con il dorsale numero 1 : “Vorrei vincere qualche tappa nell’ultima Settimana” : E’ stata presa una decisione importante dagli organizzatori della prossima Vuelta a España, terza delle grandi corse a tappe in programma, che prenderà il via da Malaga sabato 25 agosto. Vista l’assenza del campione del 2017 Chris Froome, ASO e Unipublic hanno reso noto il nome del corridore che avrà il dorsale numero 1. Questo onore spetterà a Vincenzo Nibali. Una scelta che, come spiegato nel comunicato ufficiale, vuol essere un ...

Tour de France – Inizia l’ultima Settimana : fughe da lontano e attacchi al Team Sky nella 16ª tappa : La sedicesima tappa del Tour de France promette scintille: l’ultima settimana della Grande Boucle Inizia con un percorso di montagna Dopo una giornata di riposo, l’ultima per i ciclisti al Tour de France 2018, Inizia ufficialmente l’ultima, decisiva settimana della grande corsa a tappe Francese. Si parte immediatamente con una mega tappa di 218km, che porterà i ciclisti da Carcassonne a Bagnères de Luchon. Una tappa con ...

Tour de France 2018 - Groenewegen vince in volata la Settima tappa : Il velocista Dylan Groenewegen, del Team Lotto NL-Jumbo, ha vinto la settima tappa del Tour de France 2018, da Fougeres a Chartres, 231 chilometri, la più lunga. L'olandese ha trionfato in volata ...

Tour de France - Groenewegen vince Settima tappa : L'olandese Dylan Groenewegen si è imposto allo sprint nella 7a tappa del Tour de France, da Fougeres a Chartres di 231 chilometri . Il corridore olandese sul traguardo ha preceduto il colombiano ...