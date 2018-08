Serie A | Parma-Juventus in esclusiva su DAZN

Pronostico Parma vs Juventus - Serie A 1-9-2018 e Analisi : Serie A 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Parma-Juventus, sabato 1 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Parma-Juventus, sabato 1 settembre. Al ”Tardini” di Parma va in scena il big match tra due squadre con ambizioni diverse. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Parma e Juventus? Il Parma è reduce dalla sconfitta nel derby emiliano con la ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : si aprono le danze tra Bologna e Parma : Bologna vs Parma, o Parma vs Bologna, con entrambe in cerca del loro sesto scudetto vinto in una Serie di Finale. Decima Finale per la Fortitudo, settima per i ducali. Fra le due, in 33 anni con i playoff, un solo precedente, nel 2010 con i ducali ad imporsi alla settima partita. Due volte i cammini delle due squadre emiliane si sono invece incrociati in semiFinale: nel 1994, quando a prevalere fu Parma, e nel 2004 quando ebbe la meglio ...

Probabili formazioni/ Parma Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 3^ giornata) : Probabili formazioni Parma Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti indisponibili tra i ducali, Allegri deve ancora scegliere il suo modulo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 07:57:00 GMT)

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Serie A Parma-Juventus - dirige Doveri. Torino-Spal a Pasqua : ROMA - Queste le designazioni arbitrali della 3/a giornata di Serie A , che comincerà venerdì 31 Agosto alle 20.30 con Milan-Roma, arbitro Guida,. Poi due anticipi al sabato, primo settembre: alle 18 ...

Quote Serie A - il gol di Ronaldo contro il Parma a 1 - 40 : Sebbene le premesse fossero alquanto diverse, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il campionato italiano non è stato dei più semplici. I primi centottanta minuti dell’attaccante portoghese si sono conclusi senza alcuna marcatura: anche per questo motivo l’ex Real Madrid ha deciso di non rispondere positivamente alla chiamata del Portogallo per le sfide contro l’Italia in Nations League e contro la Croazia in ...

Baseball - Finale Scudetto 2018 : Parma-Bologna. Data - programma - orari e tv della Serie : Sarà Parma-Bologna la Finale Scudetto della serie A1 di Baseball. Il Parma ha compiuto l’impresa in semiFinale, riuscendo a vincere gara 5 e battere i campioni uscenti di Rimini. Dall’altra parte invece il Bologna ha superato 3-0 Nettuno. Ora le due squadre si sfideranno per il titolo dopo otto anni e in quel caso furo i ducali a conquistare la stella. La prima partita della serie tra Parma e Bologna si giocherà venerdì 31 agosto alle 20.30 a ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma firma l’impresa - è finale scudetto con la seconda vittoria a Rimini : La seconda finalista per lo scudetto 2018 è il Parma Clima che compie l’impresa eliminando i campioni d’Italia in carica vincendo 2-1 la bella allo Stadio dei Pirati. Bologna contro Parma dunque, un duello che si ripete dopo otto anni e curiosità vuole che le due squadre tornano a giocare una finale scudetto dopo quella che ha regalato a entrambe la stella: Parma nel 2010 e Bologna nel 2016. Garacinque tra Rimini e Parma è uno ...

Video/ Spal Parma (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata) : Video Spal Parma (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Decide la rete di Antenucci: gli estensi sono a punteggio pieno nel massimo campionato(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:46:00 GMT)

Serie A - Spal-Parma : 1-0. Decide un super-gol di Antenucci : Il derby emiliano, inedito sui campi della Serie A, va alla Spal. Con i 3 punti del Dall'Ara, al Mazza stanno proseguendo i lavori di restyling,, Semplici raggiunge Allegri e Ancelotti a punteggio ...

Serie A : Spal-Parma 1-0 : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Spal batte Parma 1-0 nell'anticipo domenicale della seconda giornata di Serie A, disputato al Dall'Ara di Bologna. Un successo firmato da Antenucci con bel tiro al volo all'...

Favola Spal - successo contro il Parma e squadra di Semplici a punteggio pieno : spettacolo in Serie A [FOTO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...