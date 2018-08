Serie A | Gattuso | Milan | il meglio deve ancora venire Continuiamo così

LIVE Milan-Roma - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : sfida importante a San Siro - Gattuso non può sbagliare : Buon divertimento con OA Sport! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Foto: Bestino Shutterstock

LIVE Milan-Roma - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : sfida importante a San Siro - Gattuso non può sbagliare : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Roma, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Siro di Milano va in scena subito un big match: i rossoneri, che hanno saltato il primo turno per i noti problemi di Genova, hanno esordito a Napoli con una sconfitta confortante, visto un primo tempo super; per i giallorossi quattro punti ma delle performance tutt’altro che positive con ...

Serie A Milan - Calhanoglu : «Con l'arrivo di Gattuso ho iniziato a giocare meglio» : MilanO - Hakan Calhanoglu è pronto ad iniziare la sua seconda stagione con la maglia del Milan . Ecco un piccolo estratto della sua intervista al canale ufficiale del club rossonero, che uscirà ...

Probabili formazioni Serie A - le ultime : Nainggolan dal 1' - Gattuso lancia Caldara : Mattia Caldara, 24 anni, difensore del Milan. LaPresse Si riparte venerdì con il big match più atteso: Milan-Roma. La terza giornata di Serie A comincia con un antipasto d'alta classifica e prosegue ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Serie A - Napoli-Milan 3-2 : favoloso Zielinski - Ancelotti "ribalta" Gattuso : Altre segnalazioni di cronaca spicciola: un cross al veleno in area piccola di Bonaventura su cui non è arrivato nessuno e un tiro al volo di Callejon fuori di un soffio. CHE RIMONTA! - Nella ripresa ...

Serie A - Gattuso : 'L'obiettivo del Milan è il quarto posto' : Sia chiaro, lui è tra i primi 10 al mondo ma noi dobbiamo giocare da squadra e metterlo nelle condizioni di fare tanti gol. A Napoli serviranno coraggio e personalità " - Squad announcement! These ...