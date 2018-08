Serena Grandi | Il mio ex non accetta la fine della nostra storia | sto vivendo un

Serena Grandi perseguitata dal suo ex : “La situazione è pericolosa” : Serena Grandi vittima di stalking dell’ex compagno: chiede aiuto Serena Grandi è terrorizzata, non si sente più una donna libera dopo la fine della sua storia d’amore con Luca Iacomoni, quasi un anno fa, dopo vari tira e molla. Lancia un grido d’allarme e disperato attraverso Tgcom24 perchè la situazione è diventata insostenibile. L’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip si è detta perseguitata ...

Grande Fratello Vip - il figlio di Serena Grandi vorrebbe partecipare : Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip si avvia alla definizione, ma è molto probabile che in corso d'opera si verifichino nuovi ingressi come successo lo scorso anno con Raffaello Tonon, che molto aveva legato con Luca Onestini, e Corinne Clery, che ha passato molto tempo a litigare con Serena Grandi.E proprio il figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole, si candida come new entry nella casa più spiata d'Italia versione ...