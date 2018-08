Serata-evento in omaggio a Lucio Dalla in tv il 31 agosto

«Lucio!» : la Serata evento in ricordo di Dalla : Settantacinque anni Dalla nascita di Lucio Dalla, del cantautore per eccellenza, dell’artista che ci ha lasciato troppo presto (era il 1 marzo del 2012, a 69 anni). Da qui l’idea di festeggiare il suo estro creativo in una serata-evento ricca di amici e ospiti per ricordare la sua persona, il suo talento, la sua musica. Si chiama Lucio!, andrà in onda venerdì 31 agosto in prima serata su Canale 5 e sarà condotta da Michelle Hunziker ...

In onda in prima Serata su Canale 5 “Lucio!” il concerto evento dedicato a Lucio Dalla : Venerdì 31 agosto andrà in onda in prima serata su Canale 5 “Lucio!”, un evento unico dedicato al grande Lucio Dalla realizzato da RON insieme a tanti artisti, amici e colleghi per celebrare uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, genio dall’estroso lirismo, che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni. A condurre l’evento, registrato al Teatro Romano di Verona, MICHELLE HUNZIKER con la partecipazione di RON. Per una sera, note e ...

Elisa - 20 anni in ogni istante - il concerto evento : stasera in prima Serata Canale 5 : Per celebrare i vent'anni di carriera della cantante triestina, una serata dedicata ai suoi più grandi successi.

Una voce per Padre Pio - Serata evento di solidarietà su Raiuno : Lunedì 9 luglio in seconda serata – alle 23.10 su Raiuno – la diciannovesima edizione della trasmissione-evento a cent’anni dalla stigmatizzazione di Padre Pio e a cinquanta della morte del Santo Frate di Pietrelcina, per la prima volta dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale di Padre Pio e culla della Spiritualità, condotta quest’anno da Tiberio Timperi. “Una voce per Padre Pio”, nato ...