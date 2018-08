Sequestrata e torturata per settimane Il suo aguzzino è un imprenditore con precedenti

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il Bel Paese ancora scosso da una notizia di violenza e follia. Gli ultimi giorni d’agosto sono un susseguirsi di terribili notizie che vedono per protagonisti orci che abusano della parte debole della coppia. Certo, ci sono anche casi dove la denuncia di stupro non sussiste come a Milano dove una ragazzina di 14 anni ha confessato, solo in un secondo momento, di essere consenziente a un rapporto con un 40enne. Storia ben diversa, invece, a Parma dove un notodella zona, Federico Pesci, insieme al suo pusher di fiducia, ha abusato per 5 ore di una ragazzina di 21 anni, drogandola e tenendola sotto sequestro. Può bastar così con le terribili e drammatiche storie di violenza sulle donne? Purtroppo, no. È sempre notizia delle ultime ore di una giovane donna, polacca, segregata da undi Bolzano ma residente a Verona per motivi di lavoro. I carabinieri ...