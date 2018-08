' Senza Nadal e Djokovic | Federer non giocherebbe più' - D Hantuchova

Us Open : Nadal Senza problemi contro Pospisil : TORINO - Rafa Nadal prosegue senza troppi problemi il proprio cammino verso la gloria, negli Us Open a New York. Il tennista spagnolo, che è anche campione in carica del torneo, ha spazzato via il ...

US Open 2018 - tabellone maschile Senza un vero favorito. Nadal - Djokovic - Federer - sarà sfida a tre? : Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sempre portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, ...

Rod Laver : 'Senza Nadal - Roger Federer avrebbe fatto il Grande Slam' : ... quanto altro ancora avresti potuto vincere senza quell'ingiustizia? Io dico che ho fatto comunque esperienze fantastiche in giro per il mondo, contro gli avversari più forti, grazie a una racchetta ...

Todd Martin non ha dubbi : “Federer e Nadal hanno vinto tanto solo per l’asSenza di Djokovic” : Il dominio di Federer e Nadal negli ultimi Slam è dovuto all’assenza di Djokovic? Todd Martin ne è convinto e Wimbledon ne sarebbe la prova Negli ultimi mesi il mondo del tennis, particolarmente i tornei più importanti, sono stati monopolizzati dal duo Nadal–Federer. Da inizio 2017, i primi due tennisti del ranking si sono divisi praticamente ogni Slam, con il solo Novak Djokovic a spezzarne il dominio a Wimbledon. L’ex ...

Wimbledon 2018 : si apre un’autostrada verso la finale per Federer. Nadal passa Senza brillare. E Djokovic? : Due turni sono pochi per sparare sentenze, ma per tracciare già un primo bilancio sì. Soprattutto perché due turni sono stati sufficienti a far saltare praticamente tutte le teste di serie del tabellone maschile di Wimbledon: nel momento in cui scriviamo ce ne sono 13 già qualificate al terzo turno, ma comunque vada (potranno essere al massimo 15 con le vittorie di Fognini e Zverev) saremo comunque ben al di sotto della metà delle 32 di ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic - esordio Senza problemi : esordio sul velluto per Rafa Nadal a Wimbledon . Lo spagnolo, numero 1 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha battuto 6-3, 6-3, 6-2 l'israeliano Dudi Sela , numero 127 del ranking mondiale, capace di spingersi al quarto turno del Championships nel 2009. Per ...