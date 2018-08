Sea of Thieves | un video dietro le quinte ci mostra lo sviluppo delle barche a remi

Gamescom 2018 : Microsoft svela la data d'uscita dell'espansione Forsaken Shores di Sea of Thieves : In occasione della puntata di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto nell'ambito della Gamescom 2018, la compagnia ha annunciato la data d'uscita di Forsaken Shores, la prossima importante espansione di Sea of Thieves che sarà disponibile dal prossimo 19 settembre.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la nuova espansione ci porterà a visitare l'inedita ambientazione di Devil's Roar, un bioma vulcanico estremamente pericoloso per le normali ...

Cos'hanno in comune No man's Sky e Sea of Thieves... : Di No man's Sky e Sea of Thieves si è già abbondantemente parlato. I due titoli hanno fatto parecchio discutere, generando vere e proprie guerre di opinioni tra gli utenti e dividendo la critica specializzata. C'è chi, all'uscita di Sea of thieves, lo ha preso in giro etichettandolo come "il No man's Sky di Microsoft". Questa affermazione ci ha fatto riflettere, tanto che abbiamo deciso di dedicare un video apposito per sviscerare le ...

Alle 21 : 30 vi aspettiamo in diretta con Sea of Thieves - Cursed Sails per salpare insieme con il nuovo DLC : Mentre il nuovo DLC di Rare Cursed Sails è uscito e in rete sono già comparse le prime recensioni, non possiamo esimerci dal giocarlo in diretta insieme a voi. Sea of Thieves - Cursed Sails risulta un'operazione complessa per vari motivi in quanto non rappresenta una semplice aggiunta di nuove attività, ma di vere e proprie componenti di gioco pensate fin dall'uscita del gioco.L'aggiornamento consiste in una vera e propria evoluzione del gioco, ...

Rare : "nessuna espansione di Sea of Thieves sarà a pagamento" : Sea of Thieves si è ripopolato nelle ultime settimane in seguito alla pubblicazione di Cursed Sails, la seconda, importante espansione totalmente gratuita che aggiunge una buona varietà di contenuti al titolo piratesco sviluppato da Rare.Col passare dei mesi il gioco continua quindi a ricevere numerosi update di dimensioni variabili che introducono corpose novità al gioco, e in una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, il design ...

Sea of Thieves : raggiunti i 5 milioni di giocatori : Microsoft ha annunciato quest'oggi il raggiungimento di un importante traguardo per Sea of Thieves. Come riporta anche Videogamer infatti, il gioco festeggia il raggiungimento dei 5 milioni di giocatori raggiunti su PC e Xbox One.Gli sforzi profusi in questi mesi per mantenere il gioco supportato e in continua evoluzione stanno dando i loro frutti, per cui non possiamo che festeggiare questo risultato con il lancio del nuovo update gratuito, ...

Cursed Sails : il secondo grande aggiornamento di Sea of Thieves ha una data di uscita : Sea of Thieves era un titolo con delle idee sicuramente interessanti ma il suo lancio è stato innegabilmente afflitto da una pochezza impressionante a livello di contenuti. Rare e Microsoft ne erano e ne sono consapevoli e proprio per questo motivo stanno continuando a lavorare per introdurre delle espansioni che mantengano alto l'interesse verso un titolo che è a tutti gli effetti un gioco come servizio.Proprio parlando di nuovi contenuti il ...

Sea of Thieves : disponibile il nuovo evento The Sunken Curse : È finalmente iniziato il nuovo evento di Sea of ​​Thieves. I pirati alle prese con il gioco di Rare possono ora partecipare all'evento più recente, The Sunken Curse, dall'11 al 25 luglio.Secondo la descrizione, i giocatori si tufferanno nelle profondità marine alla ricerca di artefatti misteriosi. I Bilge Rats, come al solito, hanno un sacco di informazioni sugli oggetti, quindi assicuratevi di ascoltare le loro conversazioni mentre ...

Offerta imperdibile per Sea of Thieves : 50% di sconto su Amazon : A poco più di tre mesi dal lancio, Sea of Thieves continua ad aggiornarsi con una pletora di nuove attività e contenuti inediti e il titolo piratesco di Rare è stato addirittura tra i protagonisti dell'E3 2018 di Microsoft, che ha presentato due DLC nuovi di zecca che terranno impegnati i giocatori ancora per molto tempo.Se avete sempre desiderato di mollare gli ormeggi e di darvi all'esplorazione dei mari di Sea of Thieves ma non avete avuto ...

Una modalità battle royale in Sea of Thieves? Ecco cosa ne pensa Rare : Per quanto l'impatto dell'Xbox Game Pass non possa essere ignorato, Sea of Thieves può godere di numeri almeno sulla carta positivi con i suoi 4 milioni di giocatori che eleggono il titolo Rare come la nuova IP di casa Microsoft di maggior successo su Xbox One.Per aumentare l'interesse dei giocatori non si può non pensare a nuove modalità e ovviamente non si può non citare l'ormai diffusissima modalità battle royale. Rare sta pensando alla ...

Sea of Thieves e il Battle Royale : un matrimonio fattibile? : L'arrivo di Sea of Thieves sulle piattaforme targate Microsoft ha di fatto ravvivato un po' il parco esclusive del colosso di Redmond: in particolar modo Xbox One ha infatti sofferto la grandissima competizione dell'antagonista di sempre, PS4, che nell'ultima manciata di anni ha sfornato dei veri e propri mostri sacri, probabili pietre miliari per gli anni a venire. Il futuro potrebbe essere però roseo, stando a quanto svelato nel corso dell'E3 ...

Sea of Thieves : aggiunta una nuova polena per festeggiare i 20 anni di Banjo-Kazooie : Il regolare aggiornamento settimanale di Sea of ​​Thieves è arrivato e, questa volta, ha portato con sé un oggetto speciale a tempo limitato per celebrare il ventesimo compleanno di Banjo-Kazooie di Rare, il titolo platform uscito nel 1998 su Nintendo 64.Come segnala Eurogamer.net, la polena "Bird and Bear", come è ufficialmente nota, non presenta direttamente il duo iconico, ma invece rende omaggio a un orso abbinato a uno scudo blu ...

Sea of ??Thieves raggiunge quota 4 milioni di giocatori : Sea of ​​Thieves, a quanto pare, è stato un successo per Microsoft. Il gioco non è solo riuscito a vendere molto, ma è anche la nuova IP di maggior successo per la piattaforma Xbox di questa generazione. Questa informazione è stata rivelata da Rare in un'intervista con GameInformer dallo Studio Head, Craig Duncan. Quando Sea of ​​Thieves è stato lanciato, Microsoft inizialmente riportò 2 milioni di giocatori entro la ...

Sea of ??Thieves : oltre a "Cursed Sails" e "Forsaken Shores" sono previsti altri 3 grandi aggiornamenti nel 2018 : Se pensavate che Rare si stesse prendendo una pausa dopo i vari annunci relativi ai prossimi contenuti di Sea of ​​Thieves, vi stavate sbagliando. Lo studio ha confermato che altri tre aggiornamenti verranno rilasciati entro la fine dell'anno. Seguiranno Cursed Sails (in uscita a luglio) e Forsaken Shores (in uscita a settembre).Come riporta Gamingbolt, questa rapida consegna di contenuti è qualcosa che Rare sta cercando di ...

Gli sviluppatori di Sea of ??Thieves ascolteranno le richieste dei giocatori per i futuri aggiornamenti : Dalla sua uscita a marzo, Sea of ​​Thieves di Rare ha trovato una fan base appassionata, ma il gioco ha subito comunque delle critiche. In un'intervista con GameSpot, l'Executive Producer Joe Neate, il Senior Designer, Shelley Preston e il Design Director, Mike Chapman, hanno discusso della crescita del gioco sin dal lancio, hanno parlato anche delle critiche ricevute e di come si procederà per i futuri aggiornamenti.Gli sviluppatori ...