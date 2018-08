“Se l’è cercata” 15enne stuprata a Jesolo | il post choc del poliziotto-sindacalista

Nave Diciotti - la vergogna dell’Europa contro l’Italia : “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” : Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” Solo per il 2019 le finanze dello… L'articolo Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

Moody's rinvia l'esame di revisione del Rating Italia: ultime notizie, Conti pubblici e riforme del Governo Lega-M5s vengono "attenzionate" in attesa del Def

Nadia Toffa è finalmente felice e sta bene. Lo dimostrano gli ultimi post pubblicati su Instagram, in cui racconta la sua "estate a colori". I mesi difficili sembrano ormai un lontano ricordo e la giornalista è pronta per tornare al timone delle Iene a settembre, dopo una lunga assenza e la paura dei fan, da sempre preoccupati per le sue condizioni di salute. In attesa del ritorno in tv, Nadia Toffa si gode l'estate

Era il 2013, lei – che è un volto molto amato della televisione italiana – si è sottoposta all'agoaspirato e ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Sono le cose che ti cambiano la vita per sempre. Che ti tolgono il fiato. Che ti rendono impotente. Per Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e donne, fu un colpo al cuore: non se lo aspettava. Ma, coraggiosa, ha fatto l'unica cosa che si poteva fare: ha iniziato a lottare.

"Se stavolta riescono a incastrarmi, mi sa che ci muoio in carcere". Era ottimista solo il fratello di Alessandro Panella, lui no. L'ex caporal maggiore della Folgore, ai domiciliari da giovedì mattina perché accusato dell'omicidio volontario del commilitone Emanuele Scieri avvenuto il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, temeva che la sua situazione potesse complicarsi.

Filippo Magnini è pazzo d'amore per Giorgia Palmas, l'ex nuotatore dedica alla sua fidanzata una nuova dolcissima storia Instagram Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono così pazzi l'uno dell'altra da non resistere a rendere i loro sentimenti pubblici sui social. I due piccioncini pubblicano post romantici e storie con dediche speciali. Dopo le presentazioni in famiglia (Giorgia ha fatto conoscere a Filippo la figlia

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Se la crescita rallenta - il programma di governo non sarà applicato integralmente” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che il programma di governo verrà applicato nel pieno rispetto dei vincoli europei perché’ "è nostra volontà applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente entro quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità".Continua a leggere

Senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito alla comunicazione della Commissione Ue che chiede ai governi di prepararsi a tutti gli scenari, mentre il Fondo Monetario Internazionale (FmI) avverte che dall'uscita della Gran Bretagna non ci saranno vincitori.

Antonio Cassano parla del nuovo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo: l'ex calciatore finisce però per immaginare la sua carriera senza le 'cassanate' "Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento di più avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. A ventitré anni giocavo nel Real Madrid dei galácticos, avevo qualcosa di speciale, evidentemente. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie

"Con l'86% degli allarmi alimentari scattati in Italia nel 2018 che dipende da prodotti stranieri occorre estendere al più presto l'obbligo di indicare l'etichetta di origine a tutti gli alimenti in commercio per evitare psicosi nei consumi e confinare più rapidamente l'emergenza": è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione all'Assemblea nazionale in riferimento all'ultima emergenza Listeria

Il pilota finlandese ha parlato dell'esito delle sue qualifiche, esprimendo delusione per il quarto posto ottenuto La Mercedes di Lewis Hamiton ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota britannico nella gara di casa si è imposto per pochissimo, con il tempo di 1.25.892 sulle due Ferrari, quella di Sebastian Vettel ad appena 44 millesimi e quella di Kimi Raikkonen a quasi un decimo.

Massimo Piffer, vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino, si è recato oggi a Moena "per esprimere solidarietà e raccogliere le esigenze delle imprese per superare una situazione molto difficile". "Il Maltempo ha davvero piegato Moena – dice Piffer – che ha pero' trovato subito la forza e l'orgoglio per rialzarsi. In questo periodo, in stretta prossimita' della stagione estiva, c'è