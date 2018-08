Sconfitto dalla malattia | muore a soli 26 anni Comunità in lutto

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il ricovero al S. Chiara di Trento prima del trasferimento all’hospice di Villa Igea a Trento. Il dramma di una vita finita troppo presto: il funerale si terrà domani alle 14.30 nella parrocchiale di Sfruz. Poi la cremazione. E la volontà dei familiari di pensare agli altri: ‘non fiori, ma offerte alla Lilt- Lega italiana per la lotta contro i tumori’. Simone Polli era molto conosciuto a Sfruz, in Trentino: per la sua passione per la musica, coltivata da autodidatta; era chitarrista in una band locale country folk, i Barren Chickens, che si esibivano spesso anche a Smarano, mentre l’altra sua grande passione – come racconta chi lo conosceva da quando era un piccolo bimbo – era lo skateboard. Simone era un giovane apprezzato non solo per le sue doti umane, ma anche per il suo impegno negli eventi sociali del paese di origine: aveva collaborato per alcuni ...