Sci alpino | l’annuncio di Lindsey Vonn | “Sarà la mia ultima stagione” Ma c’è il record

Sci alpino - sesto posto per Razzoli nello slalom maschile dell’Australian&New Zealand Cup : Razzoli sesto nel secondo slalom maschile dell’Australian&New Zealand Cup, la vittoria va ancora a Zampa Si conclude con un sesto posto la due giorni di gare di Giuliano Razzoli valevole per l’Australian&New Zealand Cup. Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha concluso lo slalom maschile di Coronet Peak (Nzl) con un ritardo di 1″56 dal vincitore slovacco Adam Zampa, che ha realizzato il tempo totale di ...

Sci alpino - Razzoli fuori dalla top ten nello slalom maschile di Coronet Peak : vince lo svizzero Rochat : Giuliano Razzoli chiude tredicesimo lo slalom maschile di Coronet Peak, vince Rochat su Zampa e Simonet Tredicesimo posto di Giuliano Razzoli nello slalom maschile di Coronet Peak (Nzl), valevole per l’Australian&New Zealand Cup. Il campione olimpico di Vancouver 2010 della specialità ha concluso la gara con un ritardo di 1″91 dallo svizzero Marc Rochat si è issato sul gradino più alto del podio con il tempo di ...

Sci alpino : prosegue la preparazione degli azzurri dello slalom - del gigante e della velocità sulle nevi di Ushuaia : L’Italia dello sci alpino ha iniziato la propria preparazione in Argentina ad Ushuaia. Le condizioni delle piste sudamericane, come rivela il sito ufficiale della Fisi, sono buone. La neve ghiacciata sta permettendo agli atleti e allo staff tecnico di impostare il proprio programma di lavoro. La prima parte degli allenamenti verterà sulle sessioni di gigante, alternate anche ad alcune sequenze di slalom. Nei prossimi giorni invece vi ...

Sci alpino - gli azzurri di Coppa del Mondo lavorano ad Ushuaia. A rischio il raduno dei discesisti a La Parva : Primi giorni sulle nevi di Ushuaia per gli azzurri di Cdm. Sempre più probabile il forfait di La Parva per gli allenamenti dei discesisti Primi giorni di allenamento per le squadre di slalom, gigante e velocità maschile che hanno raggiunto Ushuaia per il classico raduno di fine estate. Le condizioni delle piste argentine sono buone e tutte molto dure, quasi ghiacciate, nella nottata sono caduti una quindicina di centimetri di neve che ...

Sci alpino – Infortunio Federica Brignone : aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurra : Federica Brignone continua la sua riabilitazione dopo l’Infortunio dello scorso 10 agosto in allenamento Continua il percorso riabilitativo di Federica Brignone dopo la caduta nel corso di un allenamento in supergigante dello scorso 10 agosto. La ventottenne valdostana, che si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e una forte contusione ossea alla stessa gamba, si è sottoposta ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue la riabilitazione. Arriva l’idoneità per Laura Pirovano : Federica Brignone prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo essere caduta in allenamento lo scorso 10 agosto. La valdostana si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro accompagnato da una forte contusione ossea. La TAC effettuata presso l’Ospedale di Como ha evidenziato che la situazione sta lentamente migliorando. La 28enne non parteciperà comunque alla trasferta sudamericana prevista ...

Sci alpino – I discesisti pronti per la partenza in Argentina - niente Sudamerica per Fill : Un terzetto di discesisti in partenza per il Sudamerica. La Parva al momento confermata, Fill rimarrà in Italia per guarire completamente E’ stato confermato il programma della squadra maschile di velocità che parte giovedì 23 agosto per il Sudamerica. Il terzetto composto da Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris si recherà sulle nevi argentine di Ushuaia fino venerdì 7 settembre, dove scieranno insieme ai ...

Sci alpino - gli slalomisti pronti per l’Argentina : Moelgg e Gross in gruppo : Nel gruppo di slalomisti pronti a raggiungere l’Argentina Moelgg e Gross Poche ore dopo la partenza dei gigantisti, sarà la volta degli slalomisti raggiungere l’Argentina per il raduno di tre settimane sulle nevi di Ushuaia. Sabato 25 agosto il gruppo composto da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher (in partenza il 29 agosto) a cui si aggiunge Roberto Nani (in partenza il 29 agosto) raggiungeranno la terra del ...

Sci alpino - Italia a Ushuaia : ci sono anche i discesisti. Assente Peter Fill : “Rimango a casa per guarire” : Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris partiranno alla volta di Ushuaia (Argentina) giovedì 23 agosto. I tre azzurri rimarranno nella località fino al 7 settembre dove scieranno insieme alle squadre Italiane di gigante e slalom. La nostra Nazionale di discesa libera si trasferirà poi a La Parva (Cile) anche se le condizioni della pista non sono ottimali (in caso di impraticabilità si rimarrà a Ushuaia fino al 17 settembre). Assente ...

Sci alpino - Elena Fanchini : “Che emozione tornare in Nazionale. La vita continua durante la malattia - voglio rientrare a Lake Louis” : Elena Fanchini è guarita dal tumore che l’aveva colpita qualche mese fa e che le aveva impedito di partecipare alle Olimpiadi Invernali. La bergamasca è riuscita a sconfiggere il male con tutta la sua caparbietà e ora guarda con ottimismo al prossimo futuro come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “In questi mesi ci sono state le terapie e l’intervento, ma ci sono state anche molte altre cose: tanti ...

Sci alpino : gli slalomisti in raduno ad Ushuaia - Giuliano Razzoli in Oceania per gare FIS : Dopo i gigantisti tocca agli slalomisti. L’inverno si avvicina e la nazionale italiana di sci alpino va per radunarsi al completo sulle nevi argentine di Ushuaia. Sabato 25 agosto voleranno verso il Sudamerica in tre: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher, ai quali si aggiungerà pochi giorni dopo Roberto Nani. Tre settimane di raduno per loro. Differente invece l’avvicinamento alla Coppa del Mondo per il campione olimpico di ...

Sci alpino - l’Italia si raduna in Argentina. A Ushuaia parte la rincorsa verso la Coppa del Mondo : L’Italia inizia a preparare la lunga stagione invernale. Mancano più di due mesi alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma questo è il momento per intensificare la preparazione. Il primo scaglione delle nazionali è pronto per partire alla volta di Ushuaia (Argentina): gli azzurri del gigante partiranno mercoledì 22 agosto e rimarranno in Sudamerica finto al 18 settembre. Sul primo aereo saliranno Giulio Bosca, Luca ...

SOFIA GOGGIA/ Medaglie e vittorie in (quasi) tutte le specialità dello Sci alpino : SOFIA GOGGIA è una sciatrice alpina italiana polivalente classe 1992 di Bergamo. Robusta, forte e potente, gareggia ad alti livelli in diverse specialità. CARLO CATTANEO(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:38:00 GMT)

Sci alpino - Elena Fanchini ha sconfitto il tumore e ora ha ripreso gli allenamenti : Due settimane fa c’era un sano ottimismo da parte di Elena Fanchini sulla possibilità di sconfiggere il tumore che portava dentro di sé da diversi mesi. Oggi quel sano ottimismo s’è trasformato in una felicissima certezza: l’azzurra ha messo definitivamente alle proprie spalle la brutta avventura col proprio corpo ed è pronta a riprendersi il tempo passato a curarsi. La notizia è stata ripresa da Eurosport, che per celebrarla ...