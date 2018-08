Scandalo abusi sessuali | la Chiesa pakistana sostiene papa Francesco

Scandalo abusi - Papa : "Rimediare ai fallimenti del passato" : Città del Vaticano, 29 ago., AdnKronos, - "In Irlanda c'è gente di fede ma sapete una cosa: ci sono poche vocazioni al sacerdozio. Come mai? Per questi problemi, scandali". Papa Francesco, all'udienza ...

Scandalo abusi - il Papa in Irlanda : "La Chiesa ha fallito" : Nuova condanna di Papa Francesco per gli scandali legati agli abusi sessuali da parte del clero. Bergoglio, in Irlanda , parlando alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico nel Paese ...

Il Papa a Dublino per le famiglie - con l’ombra dello Scandalo abusi : Francesco arriva a Dublino quasi quarant’anni dopo il viaggio trionfale di Giovanni Paolo II, per una delle trasferte più difficili del suo pontificato. Il motivo della visita è l’Incontro mondiale delle famiglie, il primo dopo la pubblicazione dell’esortazione “Amoris laetitia”. Ma a pesare sarà soprattutto il tema degli abusi sui minori, uno scan...

IRLANDA - PAPA FRANCESCO INCONTRERÀ VITTIME PEDOFILIA/ Scandalo abusi - Burke : “preghiera in Cattedrale” : Dubbi e paura sulla prossima vista di PAPA FRANCESCO a Dublino durante l'incontro mondiale delle famiglie. Secondo alcuni l'incontro con le VITTIME sarebbe rischioso(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Scandalo chiesa-pedofilia - in Irlanda Papa incontrerà vittime abusi : Papa Francesco "incontrerò delle vittime" della pedofilia da parte del clero, nel suo viaggio in Irlanda, 25-26 agosto,. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il ...

Scandalo abusi nella Chiesa - una strada senza uscita? : Come pure sarebbe necessario che ogni Conferenza episcopale del mondo avesse la determinazione per darsi in fretta regole certe e precise su come agire , adeguate alle normative di legge vigenti nei ...

Usa : maxi Scandalo abusi sessuali in chiesa Pennsylvania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve